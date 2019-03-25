Обнинск
Новости
Электрички Киевского направления перейдут на летний график с 31 марта

25 марта 2019
Транспорт


Электрички Киевского направления перейдут на летний график с 31 марта

На шести направлениях МЖД с 31 марта изменится график движения пригородных поездов ЦППК, дачники теперь смогут выезжать на свои участки намного чаще.

По информации ОАО «Центральная ППК», было оптимизировано нынешнее расписание поездов Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Савеловского направлений. В частности, перевозчик добавил 19 электричек и продлил маршруты 12 поездов. Помимо этого, 14 пригородных электричек будут курсировать с новой периодичностью.

Что же касается Обнинска и Киевского направления, то добавятся четыре новых электропоезда: № 6491 Москва (Киевский вокзал) – Кресты; № 6492 Кресты – Москва; № 6384 Малоярославец – Москва; № 7181 Москва – Малоярославец.

Кроме того, по рабочим дням будут курсировать поезда № 6532 Апрелевка – Москва, № 6623 Москва – Лесной Городок, №7151 Москва – Нара.

Помимо этого, с 31 марта изменятся маршруты двух электропоездов - № 6583 Москва – Апрелевка будет следовать до станции «Малоярославец». Номер электропоезда изменится на 6383.

А вместо поезда №7152 Нара – Москва по выходным дням будет курсировать №7182 сообщением Малоярославец – Москва.

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

Все статьи
автора
1594 просмотра
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Транспорт»:


25 марта 2019

Маршрутки №3 и №13 стали редким явлением в Обнинске?
На прошлой неделе мы рассказывали о том, что «поймать» такие маршрутки, как №4 и №21, в нашем городе...
20 марта 2019

Водители маршрутов №4 и №21 грубо нарушают временной интервал
Очередные жалобы на маршрутчиков поступили на днях в нашу редакцию. На этот раз они коснулись соблюдения...
15 марта 2019

Проезд Обнинск-Белоусово подорожал без согласования с властями?
В редакцию портала поступили жалобы от жителей Белоусова, что межмуниципальный проезд между населенными...
1 марта 2019

В Боровском районе не осталось маломестных автобусов
В Боровском районе, учитывая его территорию, работа общественного транспорта особенно важна. Чтобы жители...
12 февраля 2019

Обнинские маршрутчики продолжают создавать аварийно-опасные ситуации на дорогах
В редакцию портала обратилась местная жительница, которая рассказала, как вчера чуть не попала в аварию,...
13 февраля 2019

В Обнинске выявили маршрутчиков, которые возят пассажиров на неисправном транспорте!
На днях в Обнинске прошел рейд, направленный на выявление нарушений водителями маршрутных такси. Провели...
12 февраля 2019

В Обнинске появится велошеринг
Об этом сообщил мэр наукограда Владислав ШАПША на очередной планерке в городской администрации. По словам...
4 февраля 2019

Шапша об организации школьных перевозок: «Не дай бог, если будет выявлено хоть одно нарушение!»
Напомним, вчера на территории Калужской области произошло страшное ДТП, которое унесло жизни семерых...
31 января 2019

В Совьяках продлят школьный маршрут
Недавно в Калуге прошел личный прием губернатора региона Анатолия АРТАМОНОВА, на котором среди прочих...
17 января 2019

В Обнинске полицейские проверили маршрутчиков
Совместный рейд устроили сотрудники отделения дорожной инспекции, организации дорожного движения и надзора...

 Архив новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Яндекс.Метрика

Copyright © 2004-2019 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432