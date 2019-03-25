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25 марта 2019
Транспорт
Электрички Киевского направления перейдут на летний график с 31 марта
На шести направлениях МЖД с 31 марта изменится график движения пригородных поездов ЦППК, дачники теперь смогут выезжать на свои участки намного чаще.
По информации ОАО «Центральная ППК», было оптимизировано нынешнее расписание поездов Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Савеловского направлений. В частности, перевозчик добавил 19 электричек и продлил маршруты 12 поездов. Помимо этого, 14 пригородных электричек будут курсировать с новой периодичностью.
Что же касается Обнинска и Киевского направления, то добавятся четыре новых электропоезда: № 6491 Москва (Киевский вокзал) – Кресты; № 6492 Кресты – Москва; № 6384 Малоярославец – Москва; № 7181 Москва – Малоярославец.
Кроме того, по рабочим дням будут курсировать поезда № 6532 Апрелевка – Москва, № 6623 Москва – Лесной Городок, №7151 Москва – Нара.
Помимо этого, с 31 марта изменятся маршруты двух электропоездов - № 6583 Москва – Апрелевка будет следовать до станции «Малоярославец». Номер электропоезда изменится на 6383.
А вместо поезда №7152 Нара – Москва по выходным дням будет курсировать №7182 сообщением Малоярославец – Москва.
Автор новости: Диана КоршиковаВсе статьи
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