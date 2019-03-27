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27 марта 2019
Миграция
По делу Татьяны Котляр допросили еще троих
На днях в мировом суде города Обнинска состоялось пятое заседание по третьему уголовному делу против экс-депутата Татьяны КОТЛЯР.
В ходе этого заседания гособвинитель завершил допрос свидетелей со своей стороны. По словам Котляр, из шести заявленных лиц явились только трое. Оставшиеся – а это были соседи известной правозащитницы – несмотря на наличие повесток, в суд не пришли. Потому были зачитаны их показания с допроса.
Следующее заседание назначено на 1 апреля, в ходе него будут исследованы письменные доказательства по делу – 10 томов. После этого защита планирует заявить ходатайство о допросе свидетелей со своей стороны.
К слову, несмотря на уже третье уголовное дело, владелица «резиновой» квартиры сразу после суда отправилась в отдел по вопросам миграции. Там Татьяну Михайловну дожидались мигранты, которым было необходимо ее содействие в регистрации по месту пребывания.
Пользуясь случаем, на своей странице в «Фэйсбуке» Татьяна КОТЛЯР попросила поддержки своих сторонников и пригласила всех, кто сможет, прийти на следующее заседание суда 1 апреля в 14:30.
Автор новости: Диана КоршиковаВсе статьи
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