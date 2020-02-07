Кто станет губернатором Калужской области?

ОТЧЕТ НАГРЯНУЛ НЕОЖИДАННО

Слухи о том, что губернатор Калужской области покинет свое место, появляются с удивительным постоянством как минимум два раза в год. Помахать Артамонову ручкой сподобился год назад даже петербургский журналист Александр НЕВЗОРОВ. Но уже тогда всем было ясно, что и столичный журналист-киллер не выбьет главу региона из седла, так – слегка нервишки пощекочет.

ДОЖИВЕМ ДО РЕФЕРЕНДУМА?

В общем, Анатолий Дмитриевич и его окружение находятся на низком старте, вероятно, предполагая, что уже в феврале кое-кто точно отправится на столичный политический Парнас, а в Калуге начнут тасовать кадры.

В ПРЕЕМНИКИ ГУБЕРНАТОРА СВАТАЛИ ВЛАДИМИРА МАЗУРА

Казалось бы, чего тут интриговать: есть Владимир МАЗУР, первый заместитель губернатора. Прислали его недавно, поговаривают о его близости к московскому мэру Сергею СОБЯНИНУ

КАКИМИ ШАГАМИ БЫВШИЙ СЕКРЕТАРЬ ОБНИНСКОГО ГОРКОМА БУДЕТ ЛЕЧИТЬ ТРАМПА?

В общем, вокруг калужского политического Парнаса начались брожения. Говорят, засуетился даже Геннадий СКЛЯР . Изумленные калужане наблюдали политика в самом привычном ему жанре: пресс-конференции.

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА АРТАМОНОВСКОГО

Самыми очевидными кандидатами были и остаются птенцы гнезда артамоновского: Максим АКИМОВ , в недалеком прошлом вице-премьер России, и Александр АВДЕЕВ (экс-мэр Обнинска, с 2016 года депутат Государственной думы VII созыва).

НЕ ПОРА ЛИ РУБИТЬ РУКИ ВЗЯТОЧНИКАМ И НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ЗАСТРОЙЩИКАМ?

В самой Калуге до последнего верили, что регион возглавит первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ , но накануне нового года его отправили руководить Калугой, а это не самое козырное место, чтобы из него прыгать в кресло губернатора.

ЧТО ЗАДУМАЛИ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ?

Серой лошадкой, вытолкнутой в ряды калужских претендентов на пост губернатора одним из Телеграм-каналов, стал бывший глава Боровского района, а ныне заместитель губернатора Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ . Он руководит администрацией губернатора и вроде как курирует калужские выборы-2020.

МЕСТО ДЛЯ АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА УЖЕ СВОБОДНО





Так что все готово к тому, чтобы в феврале калужский губернатор Анатолий Артамонов оставил свой пост и отправился в столицу принимать законы, обязательные для всех субъектов России.



А тем временем сенатор от Калужской области Юрий ВОЛКОВ еще в конце января досрочно покинул свой пост в Совете Федерации , тем самым, возможно, освободив место для другого представителя от нашего региона.Так что все готово к тому, чтобы в феврале калужский губернатор Анатолий Артамонов оставил свой пост и отправился в столицу принимать законы, обязательные для всех субъектов России.

Владимир КАЛУЖСКИЙ