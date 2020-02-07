Кто станет губернатором Калужской области?
Власть / 6 февраля 2020
Пойти на третий десяток правления регионом Анатолию Дмитриевичу, скорее всего, не удастся. Поэтому уже давно калужане присматриваются к тем, кто может заменить вот уже двадцать лет незаменимого губернатора.
Кого же президент сочтет достойной заменой Артамонову?
ОТЧЕТ НАГРЯНУЛ НЕОЖИДАННО
Слухи о том, что губернатор Калужской области покинет свое место, появляются с удивительным постоянством как минимум два раза в год. Помахать Артамонову ручкой сподобился год назад даже петербургский журналист Александр НЕВЗОРОВ. Но уже тогда всем было ясно, что и столичный журналист-киллер не выбьет главу региона из седла, так – слегка нервишки пощекочет.Кандидатов на почетный пост было много, но руководитель области сидел крепко и расставаться со своим креслом до последнего не собирался, хотя на место в Совете Федерации поглядывал вполне благосклонно.
Однако всему рано или поздно приходит конец, в 2020-м году может закончиться и губернаторство Анатолия Артамонова, по крайней мере, слухи об уходе стали сопровождаться весьма реалистичными деталями.
Очередная чрезмерная суета на калужском политическом Олимпе началась и в эти дни. Губернатор неожиданно захотел срочно отчитаться перед народом и Заксобранием о работе, проделанной то ли за 2019-й год, то ли за последние два десятка лет.
Подобные мероприятия проходят ежегодно, но первыми обычно отчитываются главы муниципалитетов, и только потом доходит очередь до губернатора.
А в нынешнем году привычный порядок нарушился. Первым срочно захотел рассказать о своих достижениях Анатолий Дмитриевич. К такому повороту событий не были готовы депутаты Заксобрания – они ведь еще не проголосовали за вопросы, которые должны задать губернатору.
Когда в областном парламенте узнали, что отчет главы региона назначен на 8 февраля, то есть в ближайшую субботу, депутаты невольно задались вопросом: «К чему такая спешка?».
– Зачем отчитываться в выходной? Нельзя ли это сделать в рабочий понедельник? – поинтересовались любопытные оппозиционеры.
Оказалось, что на понедельник у губернатора другие планы.
На отчет собирают не только руководителей районов, но и глав всех поселений (что тоже не очень характерно для подобного мероприятия).
В любом случае, уйдет ли Анатолий Артамонов в феврале, апреле или сентябре, но этот губернаторский отчет перед Калужским Заксобранием будет для него, вероятно, последним. Естественно, главе региона есть что сказать напоследок народу и его избранникам.
ДОЖИВЕМ ДО РЕФЕРЕНДУМА?
В общем, Анатолий Дмитриевич и его окружение находятся на низком старте, вероятно, предполагая, что уже в феврале кое-кто точно отправится на столичный политический Парнас, а в Калуге начнут тасовать кадры.Однако 12 апреля (по предварительным данным) в России намечается референдум или, проще говоря, народное голосование по вопросам изменения Конституции, а калужский губернатор, как известно, всегда хорошо справлялся с любыми голосованиями. Рискнет ли федеральная власть оставить Калужскую область без привычного присмотра? Ведь когда речь заходит о Конституции, калужане начинают чудить не по-детски.
Нынешнюю Конституцию в свое время они вообще не приняли. Мало ли как поведут себя на очередном голосовании? А старый конь, как известно, борозды не испортит. Стоит ли менять его на переправе?
Конечно, в последнее время принято назначать врио руководителей регионов за год или полгода до выборов, но есть случаи, когда претенденту на место нового главы региона давали всего три месяца, чтобы показать себя народу.
Так что пока неизвестно, не поторопился ли Анатолий Дмитриевич отчитываться? И не начнут ли власти дружно готовиться к референдуму со второй недели февраля. Впрочем, если решение о преемнике принято, то смысла медлить нет никакого.
И в этом-то и заключается основная интрига.
В ПРЕЕМНИКИ ГУБЕРНАТОРА СВАТАЛИ ВЛАДИМИРА МАЗУРА
Казалось бы, чего тут интриговать: есть Владимир МАЗУР, первый заместитель губернатора. Прислали его недавно, поговаривают о его близости к московскому мэру Сергею СОБЯНИНУ.В недалекие времена Владимир Владимирович служил главой администрации Тобольска, но 28 мая 2019 года стал заместителем губернатора Калужской области, а 23 декабря и вовсе был назначен первым замом главы региона.
Однако по каким-то причинам приближенные к федеральной власти граждане начали поговаривать, что кандидатура Владимира Мазура не подходит.
Хотя на первых парах калужская пресса сватала Мазура на место преемника Артамонова – местные Телеграм-каналы чуть ли не ставки делали на его кандидатуру – настолько стремительно он взлетел.
Но зачем тогда надо переносить отчеты глав на местах, если он и есть преемник? Руководителям муниципалитетов ничего не мешает отчитаться именно перед ним.
Тем не менее, официально о преемнике так ничего и не заявлено. Но, если губернатор все-таки покинет свой пост, можно быть уверенными, что в регионе есть кому встать у руля.
КАКИМИ ШАГАМИ БЫВШИЙ СЕКРЕТАРЬ ОБНИНСКОГО ГОРКОМА БУДЕТ ЛЕЧИТЬ ТРАМПА?
В общем, вокруг калужского политического Парнаса начались брожения. Говорят, засуетился даже Геннадий СКЛЯР. Изумленные калужане наблюдали политика в самом привычном ему жанре: пресс-конференции.На этот раз Геннадий Иванович шокировал общественность заявлением о том, что «если в Америке произойдут очередные шараханья, то опять весь мир будет чихать».
Досталось от господина Скляра и Дональду «нашему» ТРАМПУ: «Мы будем его лечить, – заявил Геннадий Скляр, – в том числе нашими международными какими-то шагами».
Слушая депутата Госдумы, калужане страстно захотели отправить его в ту самую Америку или еще куда-нибудь подальше от Калуги. В конце концов, Калужская область уже хлебнула Скляра, пусть другие страны повеселятся и полечатся международными шагами.
В общем, бывшему первому секретарю Обнинского горкома КПСС кресло губернатора точно не светит.
ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА АРТАМОНОВСКОГО
Самыми очевидными кандидатами были и остаются птенцы гнезда артамоновского: Максим АКИМОВ, в недалеком прошлом вице-премьер России, и Александр АВДЕЕВ (экс-мэр Обнинска, с 2016 года депутат Государственной думы VII созыва).Однако заместителя Медведева Максима Акимова, который еще и курировал нацпрограмму «Цифровая экономика», после недавней смены правительства сослали на «Почту России».
К тому же бывший мэр Обнинска введен в обновленный состав генерального совета партии «Единая Россия». Согласно уставу, в генсовет входит не более 170 членов партии. Каждый год происходит обновление на 15%, а в последний раз сменили 35% старой гвардии. Введены были и главы регионов, и вице-губернаторы, да и выглядит Александр Авдеев вполне презентабельно, так что если его не отправят домой в Калугу, то только потому, что не захотят отпускать из Москвы.
Неизвестно, понравилось ли Владимиру Владимировичу выступление обнинского мэра, но ставки Владислава Валерьевича резко рванули вверх. Мираж социального лифта явственно замаячил на калужском политическом Олимпе.
На отчете президента калужский губернатор сидел в одном месте, скромно с краю, мэр Обнинска в другом – поближе к Собянину, а Авдеев в третьем – поближе к телевизионщикам. И поскольку места приглашенные выбирали сами, околополитическая тусовка сразу заволновалась: почему калужане не сидели все вместе?
НЕ ПОРА ЛИ РУБИТЬ РУКИ ВЗЯТОЧНИКАМ И НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ЗАСТРОЙЩИКАМ?
В самой Калуге до последнего верили, что регион возглавит первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ, но накануне нового года его отправили руководить Калугой, а это не самое козырное место, чтобы из него прыгать в кресло губернатора.Дмитрий Александрович подбросил дровишек в огонь, помечтав в эфире о том, что неплохо бы отрубать руки взяточникам, а недобросовестных застройщиков – расстреливать.
В принципе, эти кровавые мысли частенько возникают у многих простых граждан, но победить с такими лозунгами удалось только Жириновскому. Но тот к экстремальным высказываниям добавляет еще неадекватное поведение, а Дмитрий Александрович ведет себя прилично. А в связке с предложением расстреливать и рубить руки хорошие манеры не работают.
Но и разозленного Денисова можно понять: ему не нравится, что коллеги его позорят:
– Нужно привлекать к ответственности, лучше расстрелять. А чиновникам отрубать руки, если их уличили во взяточничестве, и чтобы руки еще неделю валялись на площади в назидание, – заявил градоначальник.
Говорят, Дмитрий Александрович пояснил, что фразы, посвященные карательным мерам, вырваны из контекста. По его словам, речь шла о реформировании контрольно-надзорной деятельности и о том, что иногда административные меры с застройщиками не работают.
Денисов, видимо, полагал, что ирония и сарказм будут поняты журналистами правильно и не станут достоянием общественности. А вот это представителям СМИ совсем не нравится: они вообще не любят, когда их просят что-то не сообщать.
Но именно общественность заступилась за руководителя Калуги и даже положительно оценила его настрой в сфере борьбы с коррупцией.
В общем, кажется, что пока Денисов еще не созрел для того, чтобы занять высокий пост губернатора. Кроме того, российский градоначальник не должен даже мысли допускать, что чьи-то отрубленные руки будут у него валяться на городских тротуарах целую неделю.
Впрочем, не будем все понимать буквально, да и кто-то же должен пугать взяточников и коррупционеров!
ЧТО ЗАДУМАЛИ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ?
Серой лошадкой, вытолкнутой в ряды калужских претендентов на пост губернатора одним из Телеграм-каналов, стал бывший глава Боровского района, а ныне заместитель губернатора Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. Он руководит администрацией губернатора и вроде как курирует калужские выборы-2020.Спецы от «Телеграма» распределили заместителей глав губернаторов по следующим номинациям рейтинга: «Высшая лига», «Отличники», «Середняки» и «Аутсайдеры».
Геннадий Новосельцев очень своевременно занял место в номинации «Отличники». Этот статус разделили с ним 18 коллег из других регионов.
Кто уж эти рейтинги составлял, неизвестно, но то, что туда попал экс-глава Боровского района, – довольно интригующее событие.
С момента отставки правительства количество кандидатур прибавилось. Это и есть настоящая интрига. Все ли они трудоустроены?
По информации The Moscow Post, столичные следователи в прошлом году подозревали высокопоставленных чиновников министерства науки и высшего образования в хищении 364,7 миллионов рублей. В течение трех лет ведомство финансировало разработку так называемой «системы оценки работы ученых», но никакого результата так и не получило.
Злые языки утверждают, что его покровителями якобы являются Хлопонин и Голодец. Смогут ли они защитить своего ставленника от прокуратуры и ФСБ? Подозреваемые в хищении миллионов – уже бывшие сотрудники министерства Салихов и Лесина – придут ли в Калужскую область в команде Котюкова? (Источник: rucompromat)
МЕСТО ДЛЯ АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА УЖЕ СВОБОДНО
А тем временем сенатор от Калужской области Юрий ВОЛКОВ еще в конце января досрочно покинул свой пост в Совете Федерации, тем самым, возможно, освободив место для другого представителя от нашего региона.Вместе с Анатолием Дмитриевичем уйдет целая эпоха: нулевые и десятые годы 21-го века. И кто бы ни пришел на место калужского губернатора, он должен понимать, что планка поднята достаточно высоко.
Так что все готово к тому, чтобы в феврале калужский губернатор Анатолий Артамонов оставил свой пост и отправился в столицу принимать законы, обязательные для всех субъектов России.
Так что все готово к тому, чтобы в феврале калужский губернатор Анатолий Артамонов оставил свой пост и отправился в столицу принимать законы, обязательные для всех субъектов России.
Непростая задача будет и у президента, и у калужан, когда придется делать выбор в пользу любого из кандидатов. Но президенту сложнее: его ход первый! И не факт, что Владимир Владимирович не вытащит из рукава роскошный козырь. Хорошо бы он не оказался джокером.
Владимир КАЛУЖСКИЙ
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