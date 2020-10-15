Дамская рокировка

— Определенные кадровые назначения на уровне губернатора области уже коснулись Обнинска, и теперь вы знаете, что планируются еще изменения. Из тех, что коснулись: Вячеслав Вячеславович [Лежнин] уже назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Из тех, что запланированы: принято решение, что сегодня – мой последний рабочий день в качестве исполняющего обязанности главы администрации города Обнинска. Чтобы не было периода безвластья, 16 октября состоится внеочередное заседание сессии городского Собрания Обнинска, на котором будет назначен новый и.о. – Татьяна Николаевна Леонова. Могу сказать, что этот вопрос (выбор кандидатуры – ред.) решен только сегодня. Татьяна Николаевна — член команды, она является действующим советником губернатора области, а до этого занимала пост директора Обнинского института атомной энергетики.

— В статусе советника губернатора мной курировался ряд проектов, связанных с городом — по развитию университета, по развитию экосистемы Обнинска, созданию инновационного научно-технологического центра. Все они, безусловно, будут выполняться. В свое время Владислав Валерьевич пригласил меня на должность советника, чтобы и вместе отработать предвыборную кампанию, и ввести в курс дела – как осуществляется курирование этих проектов на региональном уровне. А позже поступило предложение: прийти заместителем главы города и подумать о дальнейшей работе здесь. Я его с удовольствием приняла. Образование у меня экономическое, доктор экономических наук, деятельность тесно связана с учреждениями высшего образования, что для наукограда очень подходит.

Карина Башкатова уходит на повышение, главой Обнинска станет Татьяна Леонова.Карина Башкатова оставляет город. Такое решение принято буквально на днях, и принимали его не в Обнинске, а в Калуге.Проведя без малого год в качестве сначала врио, а теперь уже и официального первого лица региона, Владислав Шапша убедился: для успешного выполнения обязанностей ему нужны на самых ответственных постах люди, проверенные временем и, что немаловажно, из обнинской команды. Поэтому администрацию города уже покинул Вячеслав Лежнин, которого отозвали с поста замглавы, чтобы доверить кресло министра строительства и ЖКХ. А следом вызов получила и Карина Башкатова. Ей, судя по всему, предстоит занять привычное место – заместителя при Шапше. Только масштаб уже будет побольше, не отдельно взятый наукоград, а весь регион.Второй по величине город области власть, понятно, без присмотра не оставит. Исполнять обязанности главы Обнинска вместо Карины Сергеевны предложено другой даме – советнику губернатора Татьяне Леоновой, в прошлом – директору Обнинского института атомной энергетики. Это известие всех застигло врасплох. Поскольку Карина Башкатова не ушла сразу в команду губернатора, все до последнего надеялись, что она останется в городе «на хозяйстве». Однако едва закончив с выборами, Владислав Шапша призвал верную соратницу к себе.Информация о дамской рокировке стала известна нам буквально несколько часов назад (вечером в четверг).Татьяна Леонова формально назначена на пост заместителя главы города, после чего ее кандидатура сразу же будет предложена депутатам городского Собрания Обнинска для утверждения в качестве и.о. главы города. Внеочередную сессию экстренно соберут 16 октября, в эту пятницу.Будучи назначенной и.о. главы города, в этом статусе Татьяна Николаевна пробудет недолго, можно сказать, несколько дней — до завершения конкурса на назначение главы администрации города, объявленного городским Собранием депутатов Обнинска ранее.Срок подачи заявок истекает 21 октября, так что у нее есть запас времени, чтобы успеть подать все необходимые документы для участия в конкурсе. А то, что документы будут поданы, вполне очевидно – Леонову для этого и назначают и.о., чтобы она получила стартовую фору по сравнению с другими кандидатами. С одной стороны, это явное проявление административного ресурса, но с другой – честная расстановка всех точек над i.Расклад очень прост. В области есть глава, этот глава – бывший мэр Обнинска, и он считает, что с его прежними обязанностями лучше прочих справится проверенный человек из команды. Вот он – этот человек, всем открыто предлагается поддержать.Честно говоря, при таких раскладах мы не представляем, чтобы кто-то мог еще мог претендовать на кресло главы города с шансами на успех чуть выше, чем призрачные. Ну, разве что Илон Маск все бросит и приедет покорять российский наукоград, или свою кандидатуру вдруг представит лично Владимир Владимирович Путин.Поскольку оба этих варианта слишком маловероятны, остается констатировать – уже с сегодняшнего дня власть сменилась, и у города фактически новая хозяйка, которой осталось только пройти формальную процедуру назначения.Карина Башкатова не стесняется признать, что город стал ей родным, и покидать его очень тяжело. Но, во-первых, Обнинск остается в надежных руках: Владислав Валерьевич любимый город дурным выбором не обидит, а во-вторых, за несколько лет взаимодействия с Шапшой она так привыкла работать с ним бок о бок, что, получив предложение, не сомневалась ни минуты.И дело вовсе не в формальном повышении.Несмотря на спешку, с которой осуществляется операция «Мэр-преемник», мы сумели коротко пообщаться с Татьяной Леоновой. Она буквально в нескольких словах обрисовала приоритеты, которым намерена уделять внимание в качестве главы города.В администрации Обнинска признают: события и в самом деле развиваются очень стремительно, но не видят в этом ничего из ряда вон выходящего. Как любит говорить наш гарант – «нет времени на раскачку», да и фирменный стиль работы Владислава Шапши нам прекрасно знаком: быстрое принятие решений и немедленное их исполнение. Поэтому комедию с малоизвестным широкой общественности кандидатом, который пришел и ВНЕЗАПНО у всех выиграл на конкурсе, просто взяли и упростили фактически до формальностей.В принципе, эту информацию могли бы придержать, и в последний момент она грянула бы для всех совершенно неожиданно. Однако в окружении Карины Башкатовой предпочли вскрыть все карты сразу, чтобы «инсинуаций каких-то избежать и фантастических версий».Татьяна Николаевна приступит к работе в качестве первой леди Обнинска уже с пятницы, 16-го, и благодаря нам вы это знаете из первых уст. Впереди – конкурс, номинальное утверждение и инаугурация. А вот как проявит себя новый глава не в теории, а на деле, думается, мы все сможем оценить уже к концу года.А еще многим будет очень грустно прощаться с Кариной Сергеевной. В качестве и.о. мэра города она проработала совсем недолго, но за это время успела себя проявить, как ответственный и опытный руководитель, и при этом всегда оставалась приятной, очаровательной женщиной. Думаем, Обнинску будет ее не хватать. А с другой стороны – Калуга не так далеко. Уверены, что еще обязательно увидимся, да и пути судьбы неисповедимы. Люди, работающие в наукограде, делали самую необычную и непредсказуемую карьеру, так что даже не возьмемся загадывать, в каком качестве мы встретимся с Кариной Башкатовой лет так через пять.Удачи на новом месте!