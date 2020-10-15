Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Дамская рокировка

Власть  /  15 октября 2020
Карина Башкатова уходит на повышение, главой Обнинска станет Татьяна Леонова.

Карина Башкатова оставляет город. Такое решение принято буквально на днях, и принимали его не в Обнинске, а в Калуге.

Проведя без малого год в качестве сначала врио, а теперь уже и официального первого лица региона, Владислав Шапша убедился: для успешного выполнения обязанностей ему нужны на самых ответственных постах люди, проверенные временем и, что немаловажно, из обнинской команды. Поэтому администрацию города уже покинул Вячеслав Лежнин, которого отозвали с поста замглавы, чтобы доверить кресло министра строительства и ЖКХ. А следом вызов получила и Карина Башкатова. Ей, судя по всему, предстоит занять привычное место – заместителя при Шапше. Только масштаб уже будет побольше, не отдельно взятый наукоград, а весь регион.

Ну а на кого же останется город?

Второй по величине город области власть, понятно, без присмотра не оставит. Исполнять обязанности главы Обнинска вместо Карины Сергеевны предложено другой даме – советнику губернатора Татьяне Леоновой, в прошлом – директору Обнинского института атомной энергетики. Это известие всех застигло врасплох. Поскольку Карина Башкатова не ушла сразу в команду губернатора, все до последнего надеялись, что она останется в городе «на хозяйстве». Однако едва закончив с выборами, Владислав Шапша призвал верную соратницу к себе.

Информация о дамской рокировке стала известна нам буквально несколько часов назад (вечером в четверг).

Татьяна Леонова формально назначена на пост заместителя главы города, после чего ее кандидатура сразу же будет предложена депутатам городского Собрания Обнинска для утверждения в качестве и.о. главы города. Внеочередную сессию экстренно соберут 16 октября, в эту пятницу.

Будучи назначенной и.о. главы города, в этом статусе Татьяна Николаевна пробудет недолго, можно сказать, несколько дней — до завершения конкурса на назначение главы администрации города, объявленного городским Собранием депутатов Обнинска ранее.

Срок подачи заявок истекает 21 октября, так что у нее есть запас времени, чтобы успеть подать все необходимые документы для участия в конкурсе. А то, что документы будут поданы, вполне очевидно – Леонову для этого и назначают и.о., чтобы она получила стартовую фору по сравнению с другими кандидатами. С одной стороны, это явное проявление административного ресурса, но с другой – честная расстановка всех точек над i.

Расклад очень прост. В области есть глава, этот глава – бывший мэр Обнинска, и он считает, что с его прежними обязанностями лучше прочих справится проверенный человек из команды. Вот он – этот человек, всем открыто предлагается поддержать.

Честно говоря, при таких раскладах мы не представляем, чтобы кто-то мог еще мог претендовать на кресло главы города с шансами на успех чуть выше, чем призрачные. Ну, разве что Илон Маск все бросит и приедет покорять российский наукоград, или свою кандидатуру вдруг представит лично Владимир Владимирович Путин.

Поскольку оба этих варианта слишком маловероятны, остается констатировать – уже с сегодняшнего дня власть сменилась, и у города фактически новая хозяйка, которой осталось только пройти формальную процедуру назначения.

Ну а что же прежняя?

Карина Башкатова не стесняется признать, что город стал ей родным, и покидать его очень тяжело. Но, во-первых, Обнинск остается в надежных руках: Владислав Валерьевич любимый город дурным выбором не обидит, а во-вторых, за несколько лет взаимодействия с Шапшой она так привыкла работать с ним бок о бок, что, получив предложение, не сомневалась ни минуты.

И дело вовсе не в формальном повышении.

— Определенные кадровые назначения на уровне губернатора области уже коснулись Обнинска, и теперь вы знаете, что планируются еще изменения. Из тех, что коснулись: Вячеслав Вячеславович [Лежнин] уже назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Из тех, что запланированы: принято решение, что сегодня – мой последний рабочий день в качестве исполняющего обязанности главы администрации города Обнинска. Чтобы не было периода безвластья, 16 октября состоится внеочередное заседание сессии городского Собрания Обнинска, на котором будет назначен новый и.о. – Татьяна Николаевна Леонова. Могу сказать, что этот вопрос (выбор кандидатуры – ред.) решен только сегодня. Татьяна Николаевна — член команды, она является действующим советником губернатора области, а до этого занимала пост директора Обнинского института атомной энергетики.
Несмотря на спешку, с которой осуществляется операция «Мэр-преемник», мы сумели коротко пообщаться с Татьяной Леоновой. Она буквально в нескольких словах обрисовала приоритеты, которым намерена уделять внимание в качестве главы города.

— В статусе советника губернатора мной курировался ряд проектов, связанных с городом — по развитию университета, по развитию экосистемы Обнинска, созданию инновационного научно-технологического центра. Все они, безусловно, будут выполняться. В свое время Владислав Валерьевич пригласил меня на должность советника, чтобы и вместе отработать предвыборную кампанию, и ввести в курс дела – как осуществляется курирование этих проектов на региональном уровне. А позже поступило предложение: прийти заместителем главы города и подумать о дальнейшей работе здесь. Я его с удовольствием приняла. Образование у меня экономическое, доктор экономических наук, деятельность тесно связана с учреждениями высшего образования, что для наукограда очень подходит.
В администрации Обнинска признают: события и в самом деле развиваются очень стремительно, но не видят в этом ничего из ряда вон выходящего. Как любит говорить наш гарант – «нет времени на раскачку», да и фирменный стиль работы Владислава Шапши нам прекрасно знаком: быстрое принятие решений и немедленное их исполнение. Поэтому комедию с малоизвестным широкой общественности кандидатом, который пришел и ВНЕЗАПНО у всех выиграл на конкурсе, просто взяли и упростили фактически до формальностей.

В принципе, эту информацию могли бы придержать, и в последний момент она грянула бы для всех совершенно неожиданно. Однако в окружении Карины Башкатовой предпочли вскрыть все карты сразу, чтобы «инсинуаций каких-то избежать и фантастических версий».

Итого: Татьяна Николаевна приступит к работе в качестве первой леди Обнинска уже с пятницы, 16-го, и благодаря нам вы это знаете из первых уст. Впереди – конкурс, номинальное утверждение и инаугурация. А вот как проявит себя новый глава не в теории, а на деле, думается, мы все сможем оценить уже к концу года.

P.S.: А еще многим будет очень грустно прощаться с Кариной Сергеевной. В качестве и.о. мэра города она проработала совсем недолго, но за это время успела себя проявить, как ответственный и опытный руководитель, и при этом всегда оставалась приятной, очаровательной женщиной. Думаем, Обнинску будет ее не хватать. А с другой стороны – Калуга не так далеко. Уверены, что еще обязательно увидимся, да и пути судьбы неисповедимы. Люди, работающие в наукограде, делали самую необычную и непредсказуемую карьеру, так что даже не возьмемся загадывать, в каком качестве мы встретимся с Кариной Башкатовой лет так через пять.

Удачи на новом месте!

 
 
Евгений Серкин
Все статьи автора
Написать автору
 Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
5627 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #мэр:


15 октября 2020

Татьяна Леонова — будущий мэр Обнинска
Карина Башкатова отработала последний день в мэрии наукограда. Сегодня вечером в администрации города...
15 октября 2020

Без интриги: Александра Ефремова избрали заместителем председателя парламента Калужской области
Сегодня, 15 октября, на заседании сессии Законодательного Собрания народные избранники выбрали заместителя...
14 октября 2020

Назначен новый заместитель министра в Калужской области
Как стало известно порталу Obninsk.Name, у министра массовых коммуникаций и внутренней политики Калужской...
13 октября 2020

Мэром Обнинска может стать не обнинец?
Как мы уже сообщали, до 21 октября все желающие могут подать заявки на замещение должности главы администрации...
13 октября 2020

Кто станет новым председателем КСП в Обнинске?
Геннадий АРТЕМЬЕВ, который долгие годы работал в должности председателя контрольно-счетной палаты города,...
12 октября 2020

Шапша о Лежнине: «Опытный специалист, грамотный руководитель»

Как мы уже сообщали, в Калужской области продолжается формирование регионального правительства. На должность...

Читать все новости

Главные новости

Власть / 2020-10-15
Татьяна Леонова — будущий мэр Обнинска
Резонанс / 2020-10-15
Администрация Обнинска официально извинилась перед...
Дороги / 2020-10-15
Внимание! Движение на Борисоглебской с 17 часов будет... 
Строительство / 2020-10-15
В Обнинске грядет детсадовский бум!

Свежие новости

Транспорт / 2020-10-15
Водителей, не использующих валидаторы, будут наказывать
ЖКХ / 2020-10-15
В семи домах на Курчатова отключат воду
Происшествия / 2020-10-15
Авария с участием 4 автомобилей на 104 километре Киевского шоссе
Происшествия / 2020-10-15
Женщину избили на глазах у полицейских, но кто – они не знают?
Ну и ну! / 2020-10-15
Обнинцы о мышах в «Магните» на Энгельса: «Ути-пути, милота-то какая»
Дороги / 2020-10-15
Обнинцы о возросших пробках: «Почему они ночью не ремонтируют»?

Самое оценённое

Образование / 2020-10-04
В школе ковид, а учительница ездит в маршрутке без маски
Политика / 2020-10-09
На носу новые выборы. Кто пойдет в Госдуму?
Общество / 2020-10-06
Имеют ли право жители Обнинска возмущаться восточному колориту?
Ну и ну! / 2020-10-03
Тараканы ФМБА рвутся в квартиры наукоградцев

КомментируемоеСамое обсуждаемое

Образование / 2020-10-15
Директор лицея «Держава» Оксана Копылова о системе «Для самых родных» 
Общество / 2020-10-15
Молодо-зелено: обнинский депутат стал фермером
Мероприятия / 2020-10-14
Обнинцы могут поучаствовать в молодежном форуме, посвященном трендам в бизнесе
Образование / 2020-10-14
Вице-премьер России Юрий Борисов и губернатор области Владислав Шапша оценили искусственный...
Власть / 2020-10-13
Мэром Обнинска может стать не обнинец?
/ 2020-10-12
Рано хоронить бумажную прессу      
Кризис / 2020-10-12
Противники масок прекратили атаковать магазины
Резонанс / 2020-10-11
В Израиле уравняли открытие культурного центра и АЭС в Обнинске
Торговля / 2020-10-10
Где в Обнинске не соблюдают масочный режим?
Благоустройство / 2020-10-10
Обнинцы просят такое же граффити, как в Боровске
О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн