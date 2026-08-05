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Легендарную обнинскую стелу на трассе М-3 решили не сносить

Дороги  /  29 июля 2026
Жители Обнинска могут выдохнуть.

Легендарную обнинскую стелу на трассе М-3 решили не сносить. Об этом ES!-каналу рассказал источник в Автодоре. Ранее планировалось, что из-за расширения Киевской трассы конструкцию уберут навсегда, но дорожники смогли найти выход из ситуации.

Кстати, инсталляцию «Город первых» (габион), которую уже демонтировали, тоже не отправят в утиль — ее позже установят в другом месте в самом Обнинске.

Фото: Автодор



 
 
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