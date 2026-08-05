Легендарную обнинскую стелу на трассе М-3 решили не сносить

Кстати, инсталляцию «Город первых» (габион), которую уже демонтировали, тоже не отправят в утиль — ее позже установят в другом месте в самом Обнинске.
Фото: Автодор
Фото: Автодор
Почему дорогу из Обнинска в Кабицыно нельзя сделать за две ночи
В Калуге открылся туалет прямо на дороге с панорамным видом
Самый молодой депутат области помог отремонтировать дороги в родном Дзержинском округе
Председатель комитета Госдумы потребовал отменить плату за проезд по ремонтируемой трассе М-3 [+видео]
Капремонт дороги на Курчатова в Обнинске затормозился
Калужская область находится на 45-м месте по качеству дорог
У вас есть интересная тема?
Предложить новость