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Если нет реальных дел, вызывай PR-отдел!

Общество  /  29 июля 2026
День PR-специалиста.

Это шутка такая, если что. Пока день не закончился, хочу отметить, что сегодня у меня профессиональный праздник — День PR-специалиста.

В России его отмечают 28 июля с 2003-го. Не то чтобы я особо работал по профессии — рекламой да, занимался и много, но это хоть и схожая, все же иная деятельность... однако факт остается фактом: в свое время в Якутске ваш покорный слуга заканчивал филфак именно по направлению «Связи с общественностью».

Многие сегодня путают рекламу и пиар. Причиной тому — размытие понятия PR, которое теперь многие понимают как пропаганду позитивного образа заказчика любой ценой. Изначально же между этими двумя явлениями принципиальная разница.

Реклама существует испокон веков. В том числе недобросовестная, вводящая в заблуждение. Всеми ее видами (кроме телевизионной и сетевой, за отсутствием таковых) занимались еще в Древнем Риме! Чтобы привлечь внимание к товарам и услугам, дельцы пускали в ход все: от зазывал до рекламных граффити на стенах.

А вот PR, настоящему, еще и полутора веков нет.

Реклама продает товар. PR продает образ того, кто товар (этот и другие) делает. И продает так, что товар перестает нуждаться в лишней рекламе.

Отцом PR как профессии считают Айви Ли. Это был американский журналист, который разработал «Декларацию принципов» — своего рода кодекс первых пиарщиков.

Суть нового подхода, в отличие от привычной коммерческой рекламы, состояла в том, чтобы не продавать «успешный успех», связанный с конкретными товарами, но максимально честно, аккуратно и достоверно преподносить информацию о работе бизнеса в целом, получая взамен лояльное отношение общественности.

Свою работу в качестве пиарщика Айви Ли начал с компании «Пенсильванская железная дорога». В 1906 г. поезд компании потерпел крушение в Атлантик-Сити. Опасаясь оттока пассажиров, руководство намеревалось все замести под ковер, а обстоятельства скрыть, но Ли убедил менеджеров, наоборот, минимизировать репутационные потери, все открыто и честно рассказав прессе, а через нее — обществу. В противном случае журналисты неизбежно начали бы копать историю крушения...

Сообщение о крушении считается первым в истории пресс-релизом.

 
 
Евгений Серкин
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