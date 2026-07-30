Добрые люди помогли.Непростая история жизни Ольги Ивановны. В молодые годы она была мастером спорта по фигурном катанию, потом работала в цирке, ездила с труппой на гастроли, даже за границей побывала. Вспоминает о тех временах с дрожью в голосе. Но потом случилась беда. Все свои сбережения она вложила в строительство в Москве, но ее «кинули».Ольга Ивановна переехала в Обнинск, который понравился ей еще с времен гастрольной деятельности. Тут снимала дачу, но в 2013 году залезла в долги, осталась без жилья. Благодаря доброму человеку она получила маленькую крышу над головой на кузовной станции.