Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Из циркачек в бомжи: непростая история жизни Ольги Ивановны

Общество  /  30 июля 2026
Добрые люди помогли.

Непростая история жизни Ольги Ивановны. В молодые годы она была мастером спорта по фигурном катанию, потом работала в цирке, ездила с труппой на гастроли, даже за границей побывала. Вспоминает о тех временах с дрожью в голосе. Но потом случилась беда. Все свои сбережения она вложила в строительство в Москве, но ее «кинули».

Ольга Ивановна переехала в Обнинск, который понравился ей еще с времен гастрольной деятельности. Тут снимала дачу, но в 2013 году залезла в долги, осталась без жилья. Благодаря доброму человеку она получила маленькую крышу над головой на кузовной станции.





 
 
Татьяна Пульная
Все статьи автора
Написать автору
 Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
2539 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #волонтеры, #помощь:


30 июля 2026

Обнинские волонтеры взяли под опеку, оставшуюся без жилья, пожилую женщину [+видео]
Помощь и поддержка. Обнинские волонтеры взяли под опеку, оставшуюся без жилья, пожилую женщину. Ольга...
11 августа 2026

В Оптиной Пустыни начался сбор раннего картофеля
Работа кипит. В Оптиной пустыни начался сбор раннего картофеля. Пока большинство садоводов Калужской...
11 августа 2026

Чего не хватает Обнинску? Спросили у старшего поколения [+видео]
Главная претензия — грязь. Чего не хватает Обнинску? Спросили мы у старшего поколения. Главная претензия...
11 августа 2026

В Калужской области хотят полностью запретить вейпы
Никакого пара. В Калужской области хотят полностью запретить вейпы. С 1 марта 2027 года в регионе могут...
11 августа 2026

76 заявок на поиск пропавших получил в июле калужский отряд «ЛизаАлерт»
Найден. Жив. 76 заявок на поиск пропавших получил в июле калужский отряд «ЛизаАлерт». 56...
11 августа 2026

Хамство или наплевательское отношение к закону?
На дорогах бывает всякое. Нередко водитель, причинив вред другому участнику движения, искренне переживает...

Читать все новости

Главные новости

Благоустройство / 2026-08-11

Обнинские вандалы орудуют на пляже
Экология / 2026-08-11

Обнинскую школу наградили лавочками
Дороги / 2026-08-11

Первый слой асфальта на Курчатова обещают уложить за... 
Транспорт / 2026-08-11

Раскрыта загадка исчезновения аварийных молотков из...

Свежие новости

ЖКХ / 2026-08-11

Число участников программы лояльности «Энергия первых» Калужской сбытовой компании постоянно растет
Дороги / 2026-08-11

Добытый асфальт укладывают даже в дождь
Происшествия / 2026-08-11

Мумифицированный труп нашли в обнинском ручье
Экономика / 2026-08-11

Средние зарплаты в Калужской области различаются почти вдвое
Спорт / 2026-08-11

Алина Гайфутдинова из Обнинска вышла в финал чемпионата Европы по плаванию
Общество / 2026-08-10

В Обнинске появилось 17 новых жителей города

Самое оценённое

Транспорт / 2026-07-29

Скучают обнинцы по маршруткам или любят автобусы? 
Торговля / 2026-08-04

Опасные для здоровья огурцы в обнинском сетевом магазине
Дороги / 2026-08-03

Председатель комитета Госдумы потребовал отменить плату за проезд по ремонтируемой... 
Миграция / 2026-08-04

Еще 56 нелегалов выдворили из Калужской области и России

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн