Поступить на бюджетные места в СОУ в Обнинске реально?

Вчерашние школьники сегодня массово выбирают среднее профессиональное образование, и этот тренд бьет рекорды популярности.Что предлагают выпускникам 9 и 11 классов средние-специальные образовательные учреждения?По информации канала Mash, пробиться на рабочую специальность порой не проще, чем поступить в легендарный МГУ. К примеру, конкурс на медицинскую сестру или брата в средних учебных заведениях достиг 18 человек на место, на строителя — 15, на повара — 14, а на электрика или сварщика — 12. Для сравнения, в Московский государственный университет на одно студенческое кресло претендуют в среднем 11 абитуриентов.Одна из причин такого ажиотажа — реальные доходы. Опытный сварщик в отдельных случаях может получать до 580 тысяч рублей в месяц, а средний заработок по стране в этой сфере держится на уровне 90 тысяч. Не жалуются на жизнь и частные сантехники, у которых один экстренный вызов на дом стоит от 8 до 15 тысяч рублей.В Обнинске работают 6 основных колледжей и техникумов, принимающих выпускников после 9 класса на бюджетной и платной основе. Поступление в большинство из них идет по конкурсу среднего балла аттестата. Всего в государственных колледжах Обнинска для выпускников 9 классов выделено около 700 бюджетных мест.В техникуме Обнинского института атомной энергетики ИАТЭ НИЯУ МИФИ на 2026/2027 учебный год выделено около 65 бюджетных мест на программы среднего профессионального образования (СПО), при этом общее число платных мест составляет порядка 290. По направлениям: радиационная безопасность, техническая эксплуатация электрооборудования, экономика и бухучет, документационное обеспечение. Престижный диплом федерального вуза, сильная техническая база и возможность продолжить обучение.В 2026 году в Обнинский колледж технологий и услуг (ОКТУ) выделено около 575–600 бюджетных мест по программам среднего профессионального образования (на базе 9 и 11 классов). Места распределены по популярным рабочим профессиям и специализациям, включая сферу услуг, общепит, IT, строительство и монтаж.Основные направления с бюджетными местами: «Поварское и кондитерское дело / Повар, кондитер» — выделено по 50 мест и более на направления, «Туризм и гостеприимство» — около 50 бюджетных мест, «Экономика и бухгалтерский учет / Торговое дело» — примерно по 25 бюджетных мест.Технические и рабочие специальности (монтаж радиоэлектронной аппаратуры, мастер отделочных строительных работ, слесарное дело и др.) — от 25 мест на каждую профильную программу.В ГАПОУ КО «Медицинский техникум» в Обнинске на 2026 год выделено всего 55 бюджетных мест, а минимальный средний балл аттестата для поступления на бюджет составляет от 4.2. Обучение ведется по специальностям «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика». Количество мест: 55 бюджетных и 52 платных места. Направления: Сестринское дело, лечебное дело, лабораторная диагностика. Для поступления необходимо пройти обязательное внутреннее психологическое тестирование.Обнинский гуманитарный колледж. Направления: Дизайн, информационные системы и программирование, право и организация соцобеспечения, туризм.Обнинский колледж искусств (ОКИ) – 25 мест. Направления: Дизайн, вокальное искусство, хоровое дирижирование, инструментальное исполнительство. Прием по результатам творческих вступительных испытаний.Обнинский колледж информации и права (ОКИП) Направления: Юриспруденция, торговое дело, оператор информационных ресурсов.