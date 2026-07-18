Аисты перестали бояться беспилотников

В этом году аисты, прилетевшие в Калужскую область, охотно селятся вокруг Обнинска целыми стаями.В мае птицы остерегались летающих беспилотников, но к августу практически перестали на них реагировать и от еды не отвлекаются. Только ястребы, завидев железных птиц, мгновенно улетают и не дают себя фотографировать с помощью летающих видеокамер.