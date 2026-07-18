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Аисты перестали бояться беспилотников

Животные  /  2 августа 2026
В этом году аисты, прилетевшие в Калужскую область, охотно селятся вокруг Обнинска целыми стаями.

В мае птицы остерегались летающих беспилотников, но к августу практически перестали на них реагировать и от еды не отвлекаются. Только ястребы, завидев железных птиц, мгновенно улетают и не дают себя фотографировать с помощью летающих видеокамер.


 
 
Рената Белич
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