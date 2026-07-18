В мае птицы остерегались летающих беспилотников, но к августу практически перестали на них реагировать и от еды не отвлекаются. Только ястребы, завидев железных птиц, мгновенно улетают и не дают себя фотографировать с помощью летающих видеокамер.
Аисты перестали бояться беспилотников
Животные / 2 августа 2026
В мае птицы остерегались летающих беспилотников, но к августу практически перестали на них реагировать и от еды не отвлекаются. Только ястребы, завидев железных птиц, мгновенно улетают и не дают себя фотографировать с помощью летающих видеокамер.
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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