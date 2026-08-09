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60 лет исполнилось академику РАН Андрею Каприну

Люди  /  2 августа 2026
Желаем неиссякаемой энергии для новых побед!

60 лет исполнилось академику РАН Андрею Каприну. Почетный гражданин Обнинска, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог страны и ученый, чье имя стало синонимом прорыва в медицине сегодня празднует свой День рождения. Это мудрый наставник для коллег, луч света — для пациентов и пример беззаветного служения делу — для страны.

Под его началом НМИЦ радиологии с филиалом МРНЦ им. А.Ф. Цыба в Обнинске превратился в передовой форпост борьбы с онкологией, который задает тон мировой науке.

Среди достижений: 
— В арсенале НМИЦ — «умные» лекарства: препараты точечного воздействия на раковые клетки.
— 5-летняя выживаемость пациентов выросла до более 60%: за каждой цифрой — судьбы людей и их близких.

— Продолжаются уникальные разработки российской вакцины от рака.

От всей души поздравляем Андрея Дмитриевича и желаем крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для новых открытий и побед!

 
 
Татьяна Пульная
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