Что изменится с 1 августа? Главное для жителей Калужской области:

— Многодетным семьям — деньги на школьную и спортивную форму. С 1 августа по 15 декабря можно подать заявление на выплату 5434 рублей на каждого школьника. Оформление — через «Госуслуги»;

— Налоговые уведомления будут по умолчанию приходить на «Госуслуги». Предварительное согласие больше не потребуется. От доставки через портал можно отказаться — тогда документы продолжат направлять через личный кабинет ФНС или по почте;

— Работающим пенсионерам автоматически пересчитают страховые пенсии с учётом взносов, уплаченных за них в 2025 году. Максимально учтут три пенсионных коэффициента. Размер прибавки у каждого будет свой, подавать заявление не нужно;

— Накопительные пенсии увеличат на 17,3%, срочные пенсионные выплаты — на 19,32%. Важно: речь идёт именно о пенсионных накоплениях, а не обо всех пенсиях;

От социалки до налогов.— Первые самозанятые смогут получить оплачиваемые больничные. Это касается тех, кто добровольно зарегистрировался в системе страхования и непрерывно платил взносы не менее шести месяцев. Автоматически больничные всем самозанятым не назначаются.