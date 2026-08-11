В Обнинске ищут преподавателя математики на 29 тысяч рублей?

Интересное объявление разместила школа №4 наукограда в Сети Интернет. Перечень требований к специалисту в нем выдвигается внушительный: проведение уроков, подготовка детей к олимпиадам, разработка программ, сдача отчетов, общение с родителями и обеспечение безопасности. А вот зарплата — не сказать, чтобы очень большая по нынешним временам.
В администрации Обнинска ES!-каналу пояснили, что речь, вероятно, идет про базовый оклад за минимальную норму (18 часов в неделю). При этом реальный заработок складывается из надбавок: классного руководства, стажа и дополнительной нагрузки. В наукограде фактическая минимальная зарплата учителя составляет чуть больше 60 тысяч руб., а максимальная превышает 100 тысяч.
Но нужно признать, что такие объявления скорее отпугивают претендентов, чем помогают решить кадровый вопрос.