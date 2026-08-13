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Отравить жизнь окружающим на пляже? – Легко!

Общество  /  3 августа 2026
Жара заставила калужан искать места отдыха на природе, но в месте скопления людей всегда найдется пара-тройка неадекватных граждан, которые с удовольствием отравляют жизнь окружающим.

Одна из таких забав: включить самую тупую музыку на пляже, куда люди приехали отдохнуть от городского шума.

ЛЮБИТЕЛЬ ГРОХОТА ПОСЫЛАЛ ВСЕХ В ЭРОТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Ни маленькие дети. ни слезные просьбы вынужденных соседей по пляжу не останавливают таких любителей забить пустоту в своей голове. Наушники в их мире еще не изобрели. Особенно интересно, когда один шумный хам сталкивается с другим таким же.

В минувшее воскресенье на карьере в окрестностях Жуково доказали, что два дебила – это сила. Сначала совершенно дебильную музыку включил один немолодой мужчина. На просьбы окружающих сделать шум поменьше дядька ответил матами. Лежащая на полотенце рядом с ним девочка-подросток, вероятно, привыкла слушать мат-перемат своего родственника. Даже жена не смогла уговорить гражданина уменьшить звук.

— Моя музыка не нравится! – вопил загорающий на коврике мужчинка. – Пусть идут (мат) . А что вам нравится – классика? Что вам поставить?

— Речь Брежнева на 25 съезде, — встряла в разговор лежащая за кустом пенсионерка.

— Сейчас поставлю! – согласился любитель попсы, но тут же передумал. – Я отдыхаю, ... (отстаньте?) от меня.

МОЛОДЕЖЬ ВЕЛА СЕБЯ ПРИЛИЧНО

Несмотря на большое количество людей, расположившихся впритык друг к другу, нецензурная лексика слышалась только от шумного гражданина. Грохот продолжился.

— Че вы ко мне пристаете? – вопил «отдыхающий», призывая делать замечания приезжим из стран ближнего зарубежья.

— Так они не матерятся при своих и чужих детях и музыку не включают, — удивленно отвечали утомленные воплями и грохотом граждане.

Действительно, молодые люди всех национальностей вели себя прилично. Только глава семейства хамил и отравлял отдых окружающим. подавая отвратительный пример молодежи.

Однако торжество неадеквата с громкой музыкой продолжалось недолго: его переплюнул другой такой же, но с громадной колонкой, легко перекрывшей грохот аппаратуры матерящегося.

СТРАННЫЕ ПОЖИЛЫЕ МУЖЧИНЫ ЗАБИВАЮТ ПУСТОТУ В ГОЛОВЕ ШУМОМ

Недолго играла музыка матерящегося гражданина. Вскоре через пять метров от него расположилась семья, притащившая метровую колонку. Грузный пожилой мужчина, вероятно, тоже считает, что отдых – это когда вокруг тебя все грохочет. И, естественно, его музон тут же перекрыла более сильная аппаратура. Очередная семья устроила шумный шабаш, не считаясь с тем, что не все разделяют их музыкальные пристрастия.

Молодые люди предпочитали со странными пожилыми людьми не связываться, но мамочки с маленькими детьми и женщины все же рискнули объяснить, что пляж – это не дискотека. К удивлению присутствующих, музыкальный батл быстро закончился: матерящийся гражданин ретировался с пляжа, а семья с метровой колонкой выключила свою аппаратуру.

УПРАВЫ НА ХАМОВ НЕТ?

В принципе, никаких законов, которые запрещают неадекватам днем включать музыку в местах скопления отдыхающих, нет. Никто не запрещает демонстрировать свои отвратительные музыкальные вкусы, разрешено заставлять окружающих слушать блатные песни или низкопробные произведения бездарных извлекателей звуков.

Люди бессильны, если сосед по многоквартирному дому или дачному участку хочет слушать с утра до вечера шум и грохот современной попсы.

Домашний шум не только мешает работать и портит настроение. Датские ученые установили, что раздражающие звуки от соседей могут привести к нарушениям физического и психического здоровья. Люди с идеальным музыкальным слухом не просто страдают от какофонии, но и могут прийти в состояние аффекта. Сами любители вечного грохота, который они именуют музыкой, гигантскими шагами идут к деменции.

Конечно, современные технологии помогают справиться с этой напастью. Можно с помощью особых приборов, стоимостью всего в 8 тысяч рублей, выключить телефон невменяемого шумомана, но это незаконно – нарушает связь.

СТУДЕНТЫ ПРОУЧИЛИ ХАМА

Кстати, в последнее время шумят именно люди в возрасте, молодежь давно привыкла к наушникам и ведет себя прилично. Хотя и среди них встречаются любители устроить грохот в машине и ездить по городу, пугая водителей и прохожих.

Студенты технического вуза, снимающие квартиру в столице, измученные музыкой соседа, неоднократно просили вести себя прилично. А потом аппаратура соседа заискрила и сломалась. Сосед уверяет, что это ушлые студенты разобрали микроволновку и сделали из нее прибор по глушению музыки. Ребята не разочаровывают психа, а участковому объясняют, что у жалобщика просто с головой не в порядке.

Неизвестно, виноваты студенты или нет, но этот способ воздействия лучше, чем тот, когда сосед прибегает ночью к шумным гражданам с винтовкой, как это было несколько лет назад в Обнинске.

Зато никто не мешает приехать на пляж с колонкой и поставить лекцию о правилах поведения в обществе и о вреде постоянного шума для здоровья человека. Понравится такое времяпровождение любителям современной попсы?

 
 
Рената Белич
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