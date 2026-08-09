Кому хорошо, когда застройщикам тяжело?

Скоро праздник.В этом году День строителя в России будут отмечать 9 августа. У данного профессионального праздника нет постоянной даты: он привязан ко второму воскресенью августа, которое нынче выпадает на 9-е. Впрочем, есть подозрение, что независимо от даты для многих застройщиков это будет праздник из серии «со слезами на глазах».Такое впечатление у меня сложилось после общения с несколькими руководителями строительных компаний. Им вопрос: «Как дела?» нынче лучше даже не задавать, — если нет желания услышать тяжкие вздохи и бурные, щедро разбавленные нецензурной лексикой тирады на тему «как тяжело стало жить!».Платежеспособность населения заметно снизилась, что видно даже по текущим расходам, ипотечные программы стали менее доступны, и, как результат, — падение спроса на квартиры. Продажи упорно снижаются, а расходы никуда не исчезают, только растут, ведь строительные материалы дорожают непрерывно.Если есть кредиты (а куда без них?), все становится еще тяжелее: банк не интересует, сколько квартир тебе удалось реализовать, – гаси «основное тело» займа и плати проценты. Но хуже всего, что переизбыток предложения на рынке остается даже на фоне падения объемов строительства нового жилья.Цифры говорят сами за себя: за январь — июнь 2026 г. в Калужской области было построено 318 тыс. квадратных метров жилья — за счет всех источников. Это примерно 3,2 тыс. квартир. Годом ранее за аналогичный период времени (было построено) 501,3 тыс. квадратных метров жилья, или 4,02 тыс. квартир.К сожалению, это не какой-то калужский феномен: в целом по стране ситуация не лучше. Даже в Москве, где рынок жилья всегда наособицу за счет абсорбирующей атмосферы столицы, тянущей деньги со всей страны, всё падает. В январе — мае 2026 г. продажи новостроек в Первопрестольной упали на 36% по сравнению с прошлым годом.Девелоперы озадаченно чешут в затылках: рынок на глазах затаривается — жилья, даже с учетом снижения объемов, строится больше, чем продается. Плюс упор сделан на КРТ (комплексное развитие территорий), то есть единовременно сдаются порой целые жилищные комплексы и даже районы. Под все это взяты кредиты, заложены активы, а спроса – нет… Поэтому 9 августа праздник если кто и будет отмечать, так это банкиры. Строители в массе своей планируют мрачно пить и материться.