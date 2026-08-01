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Председатель комитета Госдумы потребовал отменить плату за проезд по ремонтируемой трассе М-3

Дороги  /  3 августа 2026
Водители вынуждены толкаться в заторах.

Председатель комитета Госдумы потребовал отменить плату за проезд по ремонтируемой трассе М-3. Сергей Леонов, как он уверяет, попал в затяжную пробку на платном участке в Калужской области и жестко раскритиковал дорожников.

По его словам, из-за затянувшегося ремонта водители вынуждены толкаться в заторах от самой границы региона до Калуги.

Депутат уже направил официальные обращения руководителю Росавтодора Роману Новикову и главе Минтранса Андрею Никитину с требованием разъяснить ситуацию. Кроме того, Леонов обратился к Генпрокурору Александру Гуцану для проведения масштабной проверки законности сбора денег с водителей.

 
 
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