Водители вынуждены толкаться в заторах.Председатель комитета Госдумы потребовал отменить плату за проезд по ремонтируемой трассе М-3. Сергей Леонов, как он уверяет, попал в затяжную пробку на платном участке в Калужской области и жестко раскритиковал дорожников.По его словам, из-за затянувшегося ремонта водители вынуждены толкаться в заторах от самой границы региона до Калуги.Депутат уже направил официальные обращения руководителю Росавтодора Роману Новикову и главе Минтранса Андрею Никитину с требованием разъяснить ситуацию. Кроме того, Леонов обратился к Генпрокурору Александру Гуцану для проведения масштабной проверки законности сбора денег с водителей.