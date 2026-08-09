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Белкинские пруды в Обнинске захватило настоящее утиное нашествие

Животные  /  4 августа 2026
Птиц невероятно много.

Белкинские пруды в Обнинске захватило настоящее утиное нашествие. Пернатые в последние дни ведут себя как ручные и смело идут прямо к людям. За угощения от горожан разворачиваются настолько ожесточенные бои, что громкое кряканье слышно издалека. Со стороны сложно сразу понять, что за шум и суета творятся у воды.

А вот установленные здесь ранее аппараты по продаже еды для уток больше не работает. Почему? Неизвестно. Поэтому посетители парка кормят уток хлебом и булками, что смертельно опасно для водоплавающих.

При этом устройство по продаже корма для белочек функционирует исправно. За них можем быть спокойны.



 
 
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