В Калужской области арбузы стоят от 40 до 237 рублей за килограмм

Красные, желтые, оранжевые.Калужской области арбузы стоят от 40 до 237 рублей за килограмм. Дешевле всего обычные полосатые. Дороже остальных бессемянный «Черный принц» — до 180 рублей и даже за 237 рублей за кг во «ВкусВилле», где обещают вернуть деньги, если арбуз окажется недозревшим. Желтые арбузы стоят около 120 рублей, оранжевые — 90.Сейчас на прилавках в основном урожай из Дагестана. Продавцы советуют выбирать плод с сухой «пуговкой» у основания и желтым пятном на боку. При постукивании спелый арбуз должен звучать звонко.