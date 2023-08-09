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В Калужской области арбузы стоят от 40 до 237 рублей за килограмм

Экономика  /  4 августа 2026
Красные, желтые, оранжевые.

Калужской области арбузы стоят от 40 до 237 рублей за килограмм. Дешевле всего обычные полосатые. Дороже остальных бессемянный «Черный принц» — до 180 рублей и даже за 237 рублей за кг во «ВкусВилле», где обещают вернуть деньги, если арбуз окажется недозревшим. Желтые арбузы стоят около 120 рублей, оранжевые — 90.

Сейчас на прилавках в основном урожай из Дагестана. Продавцы советуют выбирать плод с сухой «пуговкой» у основания и желтым пятном на боку. При постукивании спелый арбуз должен звучать звонко.

 
 
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