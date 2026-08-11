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Обнинец Артём Воробьёв входит в сборную России по паратриатлону

Спорт  /  4 августа 2026
Наш железный человек.

Артём Воробьёв из Обнинска входит в сборную России по паратриатлону, а в июне завоевал серебро чемпионата страны. Мы не раз писали о нем. И не случайно: для Обнинска он давно стал символом стойкости.

В 2018 году спортсмен прошел полную дистанцию Ironman — 226 километров: 3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде с ручным приводом и марафонские 42,2 км на спортивной коляске. Всё — только силой рук.

После травмы позвоночника Артём лишился возможности ходить. Но его история не про ограничения, а про характер. Без жалости и громких слов — только огромное уважение.





 
 
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