Артём Воробьёв из Обнинска входит в сборную России по паратриатлону, а в июне завоевал серебро чемпионата страны. Мы не раз писали о нем. И не случайно: для Обнинска он давно стал символом стойкости.
В 2018 году спортсмен прошел полную дистанцию Ironman — 226 километров: 3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде с ручным приводом и марафонские 42,2 км на спортивной коляске. Всё — только силой рук.
После травмы позвоночника Артём лишился возможности ходить. Но его история не про ограничения, а про характер. Без жалости и громких слов — только огромное уважение.