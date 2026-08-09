Человечность на маршруте №11: водитель не бросил женщину в беде

Слова благодарности.Жительница Обнинска рассказала, что её 88-летней маме стало плохо в автобусе, который выехал 3 августа от вокзала в 9:14. Женщина вышла, а некоторые пассажиры начали требовать продолжить рейс.Водитель выставил знак аварийной остановки, вызвал скорую и остался ждать врачей. Пожилая женщина сама просила его ехать дальше — ей было неудобно из-за задержки. Но он спокойно ответил: «Это моя работа».Героя-водителя удалось найти – это Владислав Александрович Конов. Давать интервью журналистам скромный спаситель наотрез отказался, но благодарная семья пенсионерки от всей души передает Владиславу огромное спасибо за его доброе и чуткое сердце.