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Человечность на маршруте №11: водитель не бросил женщину в беде

Общество  /  4 августа 2026
Слова благодарности.

Жительница Обнинска рассказала, что её 88-летней маме стало плохо в автобусе, который выехал 3 августа от вокзала в 9:14. Женщина вышла, а некоторые пассажиры начали требовать продолжить рейс.

Водитель выставил знак аварийной остановки, вызвал скорую и остался ждать врачей. Пожилая женщина сама просила его ехать дальше — ей было неудобно из-за задержки. Но он спокойно ответил: «Это моя работа».

Героя-водителя удалось найти – это Владислав Александрович Конов. Давать интервью журналистам скромный спаситель наотрез отказался, но благодарная семья пенсионерки от всей души передает Владиславу огромное спасибо за его доброе и чуткое сердце.
 
 
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