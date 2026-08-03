Будет ли в Обнинске 40-градусная жара?

Пара-тройка жарких дней явно сказалась на ментальности обнинских блогеров.Один из них заявил, что в Обнинске в ближайшие дни будет сорокаградусная жара.Но в Обнинске за все время наблюдений за погодой не было температуры +4О °C или выше. Климат Калужской области умеренно континентальный, а максимальные значения температуры в жаркие летние периоды (например, во время рекордных волн зноя) обычно останавливались на отметках около +35...+38 °C. Абсолютный максимум для региона зарегистрирован в августе 2010 года, тогда температура в Калуге и Обнинске поднялась до +37,0...+38,0 °C. Это событие нам удалось зафиксировать в 2010 году на автомобильном термометре и градуснике у ФЭИ.Почему некоторые термометры в 2010 году показывали +43 °C? Бытовые и автомобильные термометры на солнце сильно перегреваются. Официальные метеорологические приборы изолированы от прямых солнечных лучей.Даже в Москве, где жара ощущалась сильнее из-за городского асфальта, абсолютный пик за всё лето составил +38,2 °C (29 июля 2010 года). Так что сказки про сорокаградусную жару в Обнинске – это просто фантазии перегретого мозга.