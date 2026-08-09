Опасные развлечения обнинских подростков летом-2026

БЕЗ ПОЛИЦИИ НЕ ВЫЖИТЬ?
Обнинские полицейские привлекли подростка зацепера к административной ответственности.
Неадекватное развлечение щекочет нервы не только полоумным тинэйджерам, но и шоферам. Никто из взрослых людей не хочет бегать по судам и допросам и доказывать, что искалеченный или погибший псих сам сделал все, чтобы расстаться с жизнью или здоровьем. Людям не хочется тратить свою жизнь на такие скучные дела. Но адреналиновые наркоманы регулярно лезут на крыши поездов и автобусов. Терпение взрослых временами заканчивается, и они обращаются в полицию.
В дежурную часть ОМВД России по городу Обнинску поступило заявление от представителя транспортного предприятия с просьбой «о привлечении к ответственности неустановленное лицо, которое в вечернее время находясь на одной из остановок, осуществило зацепинг и проезд на крыше транспортного средства».
По данному факту была проведена служебная проверка. Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения из автобуса. В ходе просмотра была установлена личность нарушителя действующего законодательства. Им оказался 16-летний учащийся одной из местных школ, состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Обнинску за совершение антиобщественного действия.
КАК НАКАЖУТ 16-ЛЕТНЕГО НАРУШИТЕЛЯ?
Трудный подросток рассказал, как выйдя из салона автобуса на остановку, он выбежал на проезжую часть и зацепился сзади автобуса. После чего залез на крышу транспортного средства, с целью покататься на нем.
Действия нарушителя были квалифицированы по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции был составлен протокол об административном правонарушении.
Сотрудниками ПДН был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение действующего законодательства Калужской области «Комендантского часа», в отношении законного представителя несовершеннолетнего.
Данные административные протоколы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав Администрации города Обнинска для принятия дополнительных мер профилактического воздействия.
«В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений, с подростком и его законным представителем проведены разъяснительные беседы,» — сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.
Неизвестно. что из себя представляют родители зацепера, и есть ли смысл их штрафовать, но вот заставить малолетнего нарушителя мести улицы и собирать мусор – было бы очень полезно в качестве показательного примера его последователям.
Кстати, и водители могли бы подать в суд за моральный ущерб, а предприятие на возмещение материального вреда — за нарушение графика работы. Тот факт, что такие воспитательные меры не предпринимаются свидетельствуют о неверии в суды.
ОБНИНСКИЕ ПОДРОСТКИ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА
Казалось бы, молодые люди, боготворящие Интернет, должны аккуратно относится к тому, что с ним связано. Но не тут-то было. По мнению жителей, именно подростки оставили микрорайон Молодёжный без интернета.
«Уже третий день сидим без интернета... В Кабицыно, в микрорайоне Молодёжный, возле домов №10 и №11 подростки оборвали интернет-кабели — провода до сих пор лежат у 10-го дома,» — пишет возмущенная дама, оставшаяся без Интернета.
Спрашивается, даже если свидетельница детских забав все это видела, как она может задержать подростков? – Никак! Это незаконно. И кто теперь будет их искать? Что им сделают? – Погрозят пальцем? Вряд ли пострадавшие, включая обслуживающую организацию подадут в суд на вандалов. А в результате нарушители закона удостоверятся в своей безнаказанности и неизвестно да чего они додумаются уже к концу лета.
ГДЕ ИСКАТЬ МОЛОЛЕТНИХ НАРУШИТЕЛЕЙ?
«Сегодня малолетки закидали мою машину на Курчатова! Что вы творите? Как мне теперь вас искать? Глупые малолетние преступники! – обращается к детишкам владелец автомобиля. — Вы даже не представляете, сколько сейчас стоит алюминиевый капот на машину. Как же хочется поговорить с вашими родителями и заставить их заплатить за ваши шалости!»
Как мы помним, один ученый уже поговорил с родителями таких подростков, а в результате побоев умер через 9 дней. 67-летний директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, известный ученый-аграрий Никита ЗЕЗИН пытался вразумить взрослых, но закончилось это печально.
И не факт, что хваленая судебная экспертиза признает, что умер ученый от побоев, а не из-за каких-то других обстоятельств. Поэтому беседовать и применять все меры воздействия должны не пострадавшие граждане.
Вместо того, чтобы читать книги и совершенствовать русский язык, научившиеся писать подростки на проспекте Маркса решили исписать машину нецензурной лексикой.
И за порчу чужого имущества злоумышленникам, скорее всего, ничего не будет – кто будет их ловить?
ОСТОРОЖНО! ДЕТИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ!
Сами дети тоже находятся в опасности выходя на улицу. В Обнинске автомобилист сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП. В районе дома по Маркса, 52. предположительно, водитель автомобиля Renault светлого цвета при повороте во двор сбил несовершеннолетнего. Ребенка доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя.
На Долгининской ребёнка на велосипеде сбила машина. По словам очевидцев, ДТП произошло возле дома №4 на улице Долгининской. Под колёса автомобиля попал ребёнок, ехавший на велосипеде. Мама самостоятельно забрала ребёнка и повезла его в травмпункт.
В некоторых странах никто не смотрит, как быстро выскочил на проезжую часть ребенок, вина водителя даже не обсуждается. Конечно, виновников аварий найдут и накажут, но детям надо с ранних лет объяснять не только правила движения, но и то, что не всегда за рулем автомобиля будет адекватный человек. И как бы не пришлось утешаться тем, что его накажут, уже с того света или в инвалидной коляске.
ВСТРЕЧА ДВУХ ПОДРОСТКОВ НА ДОРОГЕ
«Помогите, пожалуйста, найти свидетелей происшествия, которое произошло 01.08.2026 примерно с 19:30 до 19:45., — обращается к жителям Обнинска мама пострадавшей девочки. — Мой ребенок, двигаясь на велосипеде по велосипедной дорожке, попыталась уступить дорогу подростку, чтобы не допустить столкновения. Во время этого маневра она упала и получила тяжелые травмы. По словам моей пострадавшей дочери, мама второго ребенка, убедившись, что девочка даже не может самостоятельно идти, сказала ей: «Иди домой и промой раны водой».
P.S. Это были вовсе не раны, а перелом. Получается, девочка получила серьезную травму, пытаясь избежать столкновения с парнем, который шел по велосипедной дорожке. Очень прошу всех, кто стал свидетелем этой ситуации, откликнуться. Буду благодарна за любую информацию».
ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЮ, ИДУЩЕМУ ПО ВЕЛОСИПЕДНОЙ ДОРОЖКЕ?
За ходьбу по велосипедной дорожке при наличии рядом тротуара пешеходу грозит официальное наказание по Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).
Ответственность по закону: Штраф 500 рублей или официальное предупреждение — за сам факт нарушения правил (статья 12.29 часть 1 КоАП РФ).
Штраф 1000 рублей — если пешеход создал помеху для движения велосипедистов (статья 12.30 часть 1 КоАП РФ).
Штраф от 1000 до 1500 рублей — если пешеход случайно спровоцировал аварию и это причинило легкий или средний вред здоровью велосипедиста (статья 12.30 часть 2 КоАП РФ).
А кроме этого, возмещение морального вреда и расходов на лечение.
Лето-2026 – это разломанные детские площадки (только на Гагарина, 2 минус две качели), обрисованные стены подъездов и домов и прочие шалости. Если добавить ко всем этим происшествиям ЧП на воде, хождение по крышам домов и прочие опасные развлечения, не удивительно, что окончания летних каникул взрослые ждут с большим нетерпением. Оказывается, школа не только учит, но и сохраняет детям жизни.