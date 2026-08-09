Опасные развлечения обнинских подростков летом-2026

Обнинские старшеклассники в основном работали в дни каникул вожатыми

В летнем лагере школы №7 творчески изучали и повторяли ПДД

10 профильных лагерей в Обнинске

Летом 2026 года в Обнинске открывается 20 летних лагерей с дневным пребыванием и 10 профильных лагерей.