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Про «яблочный» заговор

Выборы  /  9 августа 2026
Три версии.

Завтра, 10 августа, в Верховном суде РФ будет рассматриваться иск юристов партии «Родина» о снятии с выборов партии «Яблоко».

Мнения на этот счет кардинально разнятся — из-за позиции, которую «яблочники» занимают на этих выборах.

Ниже — три основных версии, объясняющих происходящее.

Версия первая.

«Яблоко» — партия вечно проигрывающих либералов, членов которой с завидной регулярностью снимают с выборов, отстраняют, преследуют и заводят дела; партия регулярно участвует в выборах и всегда с ничтожным результатом — 1,3–3%. Политические мальчики для битья.

До сих пор угрозы в ней не видели, однако на этих выборах «Яблоко» стало позиционировать себя как единственная «партия мира». Вся ее предвыборная программа построена на обещании добиваться прекращения СВО и заключения немедленного мира, что уставшему за пять лет обществу может показаться соблазнительным. Власть испугалась, что партия с публично обозначенной позицией «Нет войне!» подорвет общественный консенсус, который выстраивался все эти годы, с начала СВО. Поэтому «Яблоко» и решили слить.

Версия вторая.

Представители других политических сил (высказались многие, помимо «Родины» — «Справедливая Россия», КПРФ) считают «Яблоко» «партией предателей», которая вообще не должна была быть зарегистрирована ЦИК РФ для участия в выборах, поскольку антивоенная позиция в воюющей стране недопустима. Позицию партии на немедленное заключение перемирия они считают изменой, сравнимой с Брестским миром 1918 г. (уникальная история, когда Россия проиграла Первую мировую войну… будучи в коалиции стран-победителей).

Ну и, кроме того, «Яблоко» действительно оттягивает протестные голоса у так называемой «системной оппозиции». Поэтому против партии особо не выступает, например, «Единая Россия», где, казалось бы, собрались все главные ястребы и патриоты.

В итоге под лозунги об интересах страны системная оппозиция просто убирает конкурента.

Версия третья.

За третью версию выступают в основном эксперты, политические обозреватели, политтехнологи, политологи — одним словом, все, кто считает, что в политике все устроено гораздо сложнее, чем кажется. В их числе, например, часто упоминаемый мной Илья Гращенков. Эксперты и иже с ними уверены: изначально «Яблоко» допустили исключительно с целью ослабления вполне конкретной партии «Новые люди», которая, делая ставку на реформаторство, поддержку среднего класса и противодействие запретам и ограничениям, активно набирала электоральный вес. По результатам опросов (ВЦИОМ и ФОМ, на минуточку), весной этого года «Новые» в какой-то момент обошли даже КПРФ, всегда претендующую на роль второй силы.

Поэтому и допустили «Яблоко», способное оттянуть у «Новых людей» голоса «рассерженных горожан». Однако проект с «Яблоком» быстро вышел из-под контроля, поскольку за партию принялись яростно «топить» все уехавшие из России оппозиционеры, критики режима, иноагенты и т. д. В итоге проект решили свернуть, и для этого привычно воспользовались «Родиной» — партией, не в первый раз выполняющей на выборах роль политического киллера.

А вот в версию, что «Яблоко» действительно допустило ряд грубых нарушений, за которые его можно снять в рамках обычной политической борьбы, не верит, кажется, никто. Как и в решение суда, которое оставит «Яблоко» в кампании. Истина же может лежать и где-то посередине.

 
 
Евгений Серкин
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