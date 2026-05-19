Как в книге Экзюпери.Пенсионерка даже в 30-градусную жару каждый день выводит на прогулку пять своих собак. Для этой удивительной женщины, которую мы случайно встретили на улицах наукограда, забота о питомцах — дело всей жизни. Ей приходится нелегко: следить за самочувствием хвостиков, а после возвращения домой отмывать двадцать лап. Но на все вопросы о сложностях она лишь с улыбкой цитирует Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».Вот пример бесконечной любви, ответственности и огромного человеческого сердца, которому не страшна никакая аномальная жара.