Никакого пара.В Калужской области хотят полностью запретить вейпы. С 1 марта 2027 года в регионе могут закрыть розничную продажу парилок и жидкостей к ним. Для всех — не только для несовершеннолетних.Такую рекомендацию правительству и Заксобранию дали эксперты после встречи в Общественной палате, сообщил председатель областного парламента Геннадий Новосельцев. Федеральный закон уже дал регионам право вводить полный запрет, и пять субъектов приняли соответствующие решения.Калужская область пока ничего не запретила. Но если власти поддержат инициативу, вейпы исчезнут из легальной розницы на пять лет. Для местных вейп-шопов это уже не намёк, а вполне ясный сигнал.