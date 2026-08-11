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В Калужской области хотят полностью запретить вейпы

Общество  /  11 августа 2026
Никакого пара.

В Калужской области хотят полностью запретить вейпы. С 1 марта 2027 года в регионе могут закрыть розничную продажу парилок и жидкостей к ним. Для всех — не только для несовершеннолетних.

Такую рекомендацию правительству и Заксобранию дали эксперты после встречи в Общественной палате, сообщил председатель областного парламента Геннадий Новосельцев. Федеральный закон уже дал регионам право вводить полный запрет, и пять субъектов приняли соответствующие решения.

Калужская область пока ничего не запретила. Но если власти поддержат инициативу, вейпы исчезнут из легальной розницы на пять лет. Для местных вейп-шопов это уже не намёк, а вполне ясный сигнал.

 
 
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