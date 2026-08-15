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Чего не хватает Обнинску? Спросили у старшего поколения

Общество  /  11 августа 2026
Главная претензия — грязь.

Чего не хватает Обнинску? Спросили мы у старшего поколения. Главная претензия — грязь. На центральных улицах ещё убирают, а во дворах, особенно в старых районах, картина печальная. Люди признают: мусорят сами жители — бросают бутылки и пакеты под ноги или в кусты.

Есть вопросы к старым и больным деревьям, за которыми никто не следит. Не хватает и хороших детских площадок. В новых ЖК ситуация лучше, в давно построенных районах — заметно хуже.

При этом пожилые обнинцы говорят о городе с теплом: здесь много детей и много зелени. Хотелось бы, чтобы Обнинск таким и оставался — зелёным, спокойным и комфортным.



 
 
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