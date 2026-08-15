Чего не хватает Обнинску? Спросили мы у старшего поколения. Главная претензия — грязь. На центральных улицах ещё убирают, а во дворах, особенно в старых районах, картина печальная. Люди признают: мусорят сами жители — бросают бутылки и пакеты под ноги или в кусты.
Есть вопросы к старым и больным деревьям, за которыми никто не следит. Не хватает и хороших детских площадок. В новых ЖК ситуация лучше, в давно построенных районах — заметно хуже.
При этом пожилые обнинцы говорят о городе с теплом: здесь много детей и много зелени. Хотелось бы, чтобы Обнинск таким и оставался — зелёным, спокойным и комфортным.