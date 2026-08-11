Как предпринимателям из Калужской области помогут после атак на Wildberries. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Калужской области Анатолий Косинский формирует базу контактных данных пострадавших — ES!-канал выяснил, зачем она нужна и что будет дальше.
Анатолий Косинский:
— Проблема приобрела системный характер и касается всех субъектов страны, потому что поставщики Wildberries есть по всей России. На региональных и федеральном уровне уже поставлена задача разработать пакет мер поддержки — вопросом занимаются министр экономики РФ Максим Решетников и зампред правительства РФ Александр Новак.
По моим предварительным оценкам, первый шаг — это краткосрочная отсрочка текущих налоговых платежей, чтобы не прерывать текущие финансовые операции. Второй инструмент — реструктуризация кредитов и займов. Центробанк уже дал рекомендации по этому вопросу, но пока они ничем не подкреплены: не уменьшены нормативы по резервам, не выделены дополнительные субсидирующие кредитные средства.
Что касается правительства, думаю, будет оказываться адресная помощь, направленная на восстановление оборота товаров народного потребления. Wildberries — это примерно 15% рынка, доля огромная. Наш регион пока не почувствовал задержек поставок, потому что продукция идет из распределительного центра в Подольске, который защищен лучше. А вот в других субъектах люди уже столкнулись с перебоями.
Инструменты поддержки будут определены на федеральном уровне и транслированы в регионы. База данных нужна, чтобы понять масштаб проблемы и для координации последующих действий.
Как оставить обращение: Зайдите на сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области, в разделе «Обратиться за помощью» заполните электронную форму. Укажите ваши контактные данные (мобильный телефон, электронную почту) и кратко опишите ситуацию.