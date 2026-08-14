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Продажи нового Tenet T9 Калужской сборки стартуют осенью

Экономика  /  12 августа 2026
Производство на заводе АГР.

Продажи нового Tenet T9 калужской сборки стартуют осенью. Об этом сообщили в пресс-службе марки. Флагманская модель призвана укрепить позиции марки в сегменте семейных кроссоверов.

Автомобиль порадует автолюбителей солидным набором характеристик: под капотом — 2-литровый турбированный двигатель на 245 лошадиных сил, в паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, а за уверенное сцепление с дорогой отвечает полный привод. Покупателям предложат выбрать одну из трёх комплектаций.

Напомним, что о запуске производства на заводе АГР в апреле сообщил губернатор Владислав Шапша.

 
 
Татьяна Пульная
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