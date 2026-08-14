Производство на заводе АГР.Продажи нового Tenet T9 калужской сборки стартуют осенью. Об этом сообщили в пресс-службе марки. Флагманская модель призвана укрепить позиции марки в сегменте семейных кроссоверов.Автомобиль порадует автолюбителей солидным набором характеристик: под капотом — 2-литровый турбированный двигатель на 245 лошадиных сил, в паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, а за уверенное сцепление с дорогой отвечает полный привод. Покупателям предложат выбрать одну из трёх комплектаций.Напомним, что о запуске производства на заводе АГР в апреле сообщил губернатор Владислав Шапша.