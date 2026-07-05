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Почта в Обнинске: непобедимо плохая работа

Общество  /  12 августа 2026
Даже пенсию не приносят.

Обещание калужских чиновников «привлечь почтальонов из других районов», чтобы как-то компенсировать неудобства, с которыми сталкиваются жители Обнинска из-за отвратительной работы «Почты России» (особенно отделения на улице Мигунова), похоже, пропало втуне.

Тем временем пожилым жителям Старого города перестали доставлять пенсию, а самостоятельно ее, как и всю корреспонденцию, надо забирать по другому адресу, гораздо дальше — в отделении на проспекте Ленина, 63.

Удобно ли это?

Нет.

Волнует ли это кого-то, кроме самих граждан?

Кажется, тоже нет.

Соцфонд, делегировавший «Почте России» доставку пенсий, только разводит руками: «Мы сами пострадали, они не выполняют свои контрактные обязательства; мы еще немного подождем, и в суд подадим!».

У Калужской области немало заслуг в области экономики и социальной политики, но прямо сейчас на наших глазах происходит массовое нарушение прав социально незащищенной категории населения — пенсионеров и инвалидов (они тоже получают пенсию). Почему вдруг вся наша хваленая система защиты интересов граждан засбоила? Почему не реагирует прокуратура? Ответа нет. Пока.

 
 
Евгений Серкин
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