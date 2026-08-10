Блогер Анна Хохлова (француженка в России) похвалила обнинских нотариусов, а местная жительница – обругала

Удивительно, какие разные впечатления об обнинских нотариусах у граждан нашей страны и у иностранки.Мама Анны – француженка, а папа –россиянин. Родители девушки давно в разводе, девочка росла с матерью во Франции. Русский язык Анна учила уже во взрослом возрасте и весьма в этом преуспела. Теперь она рассказывает, как здорово ей живется в России.В своих воспоминаниях блогер рассказывает, что когда папе понадобилась нотариально заверенное разрешение для выезда дочери из России за границу к матери, то папа смог получить его даже в воскресенье.— Мы забыли, что надо это разрешение, и вспомнили в последний день до отлета, это было воскресенье. Это было в городе Обнинске, Калужская область. Папа смог кому-то позвонить, договориться, чтобы какая-то знакомая женщина нотариус приехала поздно вечером в выходной день и сделала эту бумажку. Просто мне кажется, что во Франции был бы один вариант – это билет на самолет, — рассказывает Анна в своем блоге.А вот у жителей Обнинска, столкнувшихся с работой нотариуса совсем другие впечатления. Кстати, все три выпускника – герои этой истории в Обнинск не вернулись. А вот родители помнят, как встретила взрослая жизнь в лице нотариуса их детей.Было это в нулевые. Два выпускника закончили школу №6 и получили свои хорошие аттестаты. В те времена чтобы подать документы в разные вузы, нужно было заверить копии аттестатов у нотариуса. Ребята хотели подать документы в Менделеевку и в МГУ. Но нотариус отказалась заверять копии. Отстояв в очереди с 6 часов утра и попав на прием за полчаса до закрытия, ребята и родители понимали, что шансов попасть к другому нотариусу у них нет.Выдача аттестатов задержалась, поскольку во вкладыше предмет ОБЖ был написан сокращенно, а это недопустимо. Пришлось ждать новых бланков, переписывать документ, а затем ехать в больницу к директору, чтобы она срочно подписала новые вкладыши. Естественно, подпись в аттестате и вкладыше отличалась, и нотариус без экспертизы решила, что документы поддельные. Или что там она решила – неизвестно, но заверить копии не удалось, и попытать счастья для поступления во втором институте ребятам не удалось.Что интересно! У одного из пострадавших был старший брат, который закончил школу с отличием, и ему тоже за несколько лет до этого не заверила аттестат эта же нотариус. Жалобы в вышестоящие инстанции, естественно, никакого результата не дали, даме даже пальцем не погрозили, хотя парень был очень настойчив.Нотариус просто должна была заверить копию, а не выяснять подлинность, но никого это не волновало. Нотариус работает до сих пор. Родители ее фамилию не забудут никогда. А дети в Обнинск не вернулись.— Вы слишком нервничали, — объяснила свои действия позже нотариус родным выпускников. Вероятно, когда у вас поступают трое выпускников, родители должны быть спокойны как удавы.Конечно, не все нотариусы так себя ведут. Не удивлюсь даже, если Анна рассказывает про ту же женщину, но тот факт, что так началась у детей взрослая жизнь, уже не сотрется из памяти.