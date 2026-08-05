Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Старичок-добрячок! Экс-министр образования Андрей Фурсенко всех "удивил"

Образование  /  14 августа 2026
Как же хорошо, что Фурсенко — БЫВШИЙ министр образования! Искренне надеемся, что его влияние на ведомство не сохранилось, и он никак не определяет текущую государственную политику в области образования.

Суть: дети, сдавшие ЕГЭ по трём предметам на 100 баллов, не могут поступить в интересный им вуз. У тебя 300 баллов — максимум, какой только можно выжать, но ты не пройдёшь, потому что впереди «бесконкурсники» и «олимпиадники». Оказывается, даже высочайший уровень знаний и максимальные результаты ЕГЭ уже не гарантируют поступления. Проблема ли это? Да!

И вот вместо того чтобы искать баланс, дабы исправить случившийся перекос, бывший министр предлагает, по сути, просто искусственно заваливать детей! Занижать им баллы, отбивая мотивацию к учёбе и ломая единственный доступный небогатым семьям социальный лифт. Гениально!

Ваши дети получили высокие баллы, но их не берут в вуз на бюджет? Просто объявим, что их баллы на самом деле невысокие, и всё равно не возьмём в вуз, но уже без всяких вопросов к нам! Вот откуда у чиновников такое человеконенавистническое отношение к своим согражданам?!

Фото РИА новости
 
 
450 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Образование»:


5 августа 2026

В Обнинске ждут новых учителей
Учителя в наукограде по-прежнему требуются. По информации вице-мэра по вопросам образования города Татьяны...
5 августа 2026

Татьяна Волнистова заверила, что в десятый класс берут всех желающих
Журналисты нашего портала попросили вице-мэра по вопросам образования Обнинска Татьяну Волнистову прокомментировать...
4 августа 2026

В Обнинске начинается приёмка школ
Стартует она 6 августа. И первой в списке значится седьмая школа.
В этом году во всех учреждениях...
4 августа 2026

Абсолютного победителя в треке «Создавай будущее» отправили в Арктику
Пока Европа в целом и Обнинск в частности изнемогают от жары, ученик калужской школы №25 Антон КУЗНЕЦОВ...
31 июля 2026

Поступить на бюджетные места в СОУ в Обнинске реально?
Вчерашние школьники сегодня массово выбирают среднее профессиональное образование, и этот тренд бьет...
7 июля 2026

Фантастику в реальность превращают летние горизонты профориентации в Обнинске
Лето – это маленькая жизнь, особенно в детстве, когда время течет медленно и три месяца свободы – это...

Читать все новости

Главные новости

Благоустройство / 2026-08-14

В Обнинске эвакуировали брошенный автомобиль
Общество / 2026-08-14

Новые правила заправки в Калужской области:...
Благоустройство / 2026-08-14

В Обнинске уже готовятся к борьбе с гололёдом
Экология / 2026-08-13

Жители Обнинска могут сдать опасные отходы в городском...

Свежие новости

Происшествия / 2026-08-14

Овощи остались целы. Супруг погиб. В Жуковском округе произошло убийство
/ 2026-08-14

Атака ВСУ на десятиэтажный жилой дом в Брянске
Спорт / 2026-08-13

Обнинская пловчиха Алина Гайфутдинова установила новый рекорд России на ЧЕ
Происшествия / 2026-08-13

ЧП рядом с Обнинском: девушка попала под электричку
Происшествия / 2026-08-13

Эффективный калужский менеджер обвиняется в уклонении от уплаты налогов
ЖКХ / 2026-08-13

Свет и тепло вернутся в дома жителей обнинского дачного общества «Приборист»

Самое оценённое

Транспорт / 2026-07-29

Скучают обнинцы по маршруткам или любят автобусы? 
Общество / 2026-08-04

Человечность на маршруте №11: водитель не бросил женщину в беде
Торговля / 2026-08-04

Опасные для здоровья огурцы в обнинском сетевом магазине
Дороги / 2026-08-03

Председатель комитета Госдумы потребовал отменить плату за проезд по ремонтируемой... 

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн