Как же хорошо, что Фурсенко — БЫВШИЙ министр образования! Искренне надеемся, что его влияние на ведомство не сохранилось, и он никак не определяет текущую государственную политику в области образования.
Суть: дети, сдавшие ЕГЭ по трём предметам на 100 баллов, не могут поступить в интересный им вуз. У тебя 300 баллов — максимум, какой только можно выжать, но ты не пройдёшь, потому что впереди «бесконкурсники» и «олимпиадники». Оказывается, даже высочайший уровень знаний и максимальные результаты ЕГЭ уже не гарантируют поступления. Проблема ли это? Да!
И вот вместо того чтобы искать баланс, дабы исправить случившийся перекос, бывший министр предлагает, по сути, просто искусственно заваливать детей! Занижать им баллы, отбивая мотивацию к учёбе и ломая единственный доступный небогатым семьям социальный лифт. Гениально!
Ваши дети получили высокие баллы, но их не берут в вуз на бюджет? Просто объявим, что их баллы на самом деле невысокие, и всё равно не возьмём в вуз, но уже без всяких вопросов к нам! Вот откуда у чиновников такое человеконенавистническое отношение к своим согражданам?!
Фото РИА новости
Старичок-добрячок! Экс-министр образования Андрей Фурсенко всех "удивил"
Образование / 14 августа 2026
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