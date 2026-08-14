Калужанке «сменили пол» без её ведома и отправили вместо Турции в суд

Жительница Дзержинского района получила загранпаспорт, купила путёвку и вместе с мужем приехала в аэропорт.
Но на пограничном контроле выяснилось: сотрудники МВД записали её мужчиной. Документ изъяли, а отпуск закончился, так и не начавшись.
В суде представители ведомства заявили, что женщина сама должна была заметить ошибку при получении паспорта. Удобная логика: чиновник ошибается — гражданин отвечает. Суд эту позицию не поддержал. С государства взыскали 134 тысячи рублей ущерба, 20 тысяч за моральный вред и судебные расходы.
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