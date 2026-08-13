Неотделимые улучшения жилья на 600 тысяч или бомжатник?

— Есть ли смысл требовать справедливости в суде? – таким вопросом задается житель Обнинска, купивший комнату в коммунальной квартире.Целый склад украденных магазинных тележек обнаружен в проданной комнате и настоящий бомжатник – и все это суд счел неотделимыми улучшениями жилья на 600 тысяч рублей? – Хорошо хоть не долларов!Нарушений закона у продавщицы комнаты в доме на Энгельса – не счесть. Такое ощущение, что закон вообще не для этой дамы писан, но пока ей все сходит с рук. Как так получается? Временами суд отменяет ее действия, но только тогда, когда у пострадавших появляется решимость биться до конца, тратя на это свое время и деньги.Как жила Александра до момента продажи комнаты – покупателю ее недвижимости глубоко безразлично. Дама продала комнату в квартире, не оповестив соседей – и эту ее сделку суд отменял два года. Но и тут ушлая продавщица не осталась в убытке: калужские судьи добавили к сумме, указанной в договоре купли-продажи еще 600 тысяч за ремонт. Доказывать ремонт и делать экспертизу ответчице не понадобилось, суд поверил ей на слово. Так что Александра осталась еще в выигрыше: два года пользовалась жильем, поселив там нездорового пенсионера, да еще и деньги за непонятный ремонт огребла.Про законность действий — незаконно продать за меньшую сумму жилье, а потом требовать большую – мы вообще помолчим. Мы-то уверены, что это или уход от налогов, или способ обобрать покупателя. Но кто мы такие, чтобы иметь свое мнение? Суд в Калуге решил, что это законно, им тоже экспертиза не понадобилась. Вероятно, в договоре о продаже жилья можно указывать любую сумму. Или это можно только Александре?Получить деньги хотя бы за судебные издержки, уже занесенные в решение суда покупателю тоже не удается уже многие месяцы, потому что суд переделал женщину в мужчину, посылая документы судебным приставам. Теперь суд и приставы лениво переписываются в поисках истины. Интересно, почему этой Александре так везет с судами, что даже судебную пошлину по проигранному делу выигравшему истцу с нее не удается получить?Подписывать акт приема-передачи комнаты Александра отказалась. Еще бы: замок был намеренно кем-то сломан и пришлось взламывать жилье с помощью слесаря и в присутствии свидетелей. Наивные люди не считают, что злонамеренно, но это их личное дело.Картина. открывшаяся взгляду приглашенных независимых экспертов, выглядела по-настоящему отвратительно. Но вишенкой на торте стали украденные из магазинов тележки. Судя по тому, что одни ручки тележек были красные, а другие зеленые – торговые точки, лишившиеся своей собственности, были разные.Ключи от помещения дама оставляла в салоне красоты.Интересно, домашние тоже наслаждаются любовью этой женщины к чистоте порядку? И разве кража из магазина тележек – это не преступление? Возможно, когда-то в ремонт и были вложены 600 тысяч рублей, но где эти неотделимые улучшения оказались при сдаче жилья? Теперь покупателю еще 3 года судиться с везучей Александрой или признать, что требовать справедливости нет смысла и денег?