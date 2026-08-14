Иногда они возвращаются… оценки за поведение

С этого года в школы России действительно возвращается такой артефакт советского образования, как оценки за поведение. Сам по себе этот факт не новость: решение было принято еще в прошлом году, а соответствующий приказ Минпросвещения РФ был официально опубликован 16 января. Более того, в регионах отобрали 89 школ, где уже прошла апробация нового/старого механизма контроля за учащимися.
Результаты признаны удовлетворительными, и теперь эксперимент будет масштабироваться на всю страну.
Что нужно знать о нововведении?
Оценки за поведение не будут тождественны оценкам за учебу, в частности, они не будут пятибалльными. Вместо этого вводятся три категории, определяющие поведение учащихся в школе:
— образцовое;
— допустимое;— недопустимое.
Оценивать поведение преподаватели будут не на глаз, а по пяти определяющим критериям:
1) соблюдение дисциплины,
2) социальное взаимодействие,
3) личностные качества,
4) учебная активностьи 5) участие в школьных мероприятиях (проектах).
14 августа 2026 г. в формате ВКС состоялось Всероссийское совещание по данной теме под председательством замминистра просвещения РФ Ольги Колударовой. Последняя, в числе прочего, заявила: «Оценка поведения проводится отдельно от академической успеваемости и не является мерой дисциплинарного взыскания».
Иными словами, оценка поведения не должна сказываться на оценках за учебу и промежуточной аттестации, она также не должна влиять на допуск к ЕГЭ и ОГЭ.
В чем тогда смысл?
Оценка поведения выполняет роль «тревожного звоночка». Если поведение школьника официально признается, как «недопустимое», это сигнал для администрации школы о необходимости реагировать: взаимодействовать с родителями, подключать школьного или социального психолога, привлекать (при необходимости) ПДН.
Выставлять оценки за поведение будут по итогам четвертей — за это отвечает классный руководитель, который, в свою очередь, обязан учитывать мнения других педагогов и школьных специалистов.