Иногда они возвращаются… оценки за поведение

Оценки за поведение не будут тождественны оценкам за учебу, в частности, они не будут пятибалльными. Вместо этого вводятся три категории, определяющие поведение учащихся в школе:

— образцовое;

— допустимое;

Оценивать поведение преподаватели будут не на глаз, а по пяти определяющим критериям:

1) соблюдение дисциплины,

2) социальное взаимодействие,

3) личностные качества,

4) учебная активность

В чем смысл?С этого года в школы России действительно возвращается такой артефакт советского образования, как оценки за поведение. Сам по себе этот факт не новость: решение было принято еще в прошлом году, а соответствующий приказ Минпросвещения РФ был официально опубликован 16 января. Более того, в регионах отобрали 89 школ, где уже прошла апробация нового/старого механизма контроля за учащимися.Результаты признаны удовлетворительными, и теперь эксперимент будет масштабироваться на всю страну.— недопустимое.и 5) участие в школьных мероприятиях (проектах).14 августа 2026 г. в формате ВКС состоялось Всероссийское совещание по данной теме под председательством замминистра просвещения РФ Ольги Колударовой. Последняя, в числе прочего, заявила: «Оценка поведения проводится отдельно от академической успеваемости и не является мерой дисциплинарного взыскания».Иными словами, оценка поведения не должна сказываться на оценках за учебу и промежуточной аттестации, она также не должна влиять на допуск к ЕГЭ и ОГЭ.Оценка поведения выполняет роль «тревожного звоночка». Если поведение школьника официально признается, как «недопустимое», это сигнал для администрации школы о необходимости реагировать: взаимодействовать с родителями, подключать школьного или социального психолога, привлекать (при необходимости) ПДН.Выставлять оценки за поведение будут по итогам четвертей — за это отвечает классный руководитель, который, в свою очередь, обязан учитывать мнения других педагогов и школьных специалистов.