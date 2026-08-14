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Иногда они возвращаются… оценки за поведение

Образование  /  16 августа 2026
В чем смысл?

С этого года в школы России действительно возвращается такой артефакт советского образования, как оценки за поведение. Сам по себе этот факт не новость: решение было принято еще в прошлом году, а соответствующий приказ Минпросвещения РФ был официально опубликован 16 января. Более того, в регионах отобрали 89 школ, где уже прошла апробация нового/старого механизма контроля за учащимися.

Результаты признаны удовлетворительными, и теперь эксперимент будет масштабироваться на всю страну.

Что нужно знать о нововведении?

Оценки за поведение не будут тождественны оценкам за учебу, в частности, они не будут пятибалльными. Вместо этого вводятся три категории, определяющие поведение учащихся в школе: 
— образцовое;
— допустимое;
— недопустимое.

Оценивать поведение преподаватели будут не на глаз, а по пяти определяющим критериям: 
1) соблюдение дисциплины, 
2) социальное взаимодействие, 
3) личностные качества, 
4) учебная активность
и 5) участие в школьных мероприятиях (проектах).

14 августа 2026 г. в формате ВКС состоялось Всероссийское совещание по данной теме под председательством замминистра просвещения РФ Ольги Колударовой. Последняя, в числе прочего, заявила: «Оценка поведения проводится отдельно от академической успеваемости и не является мерой дисциплинарного взыскания».

Иными словами, оценка поведения не должна сказываться на оценках за учебу и промежуточной аттестации, она также не должна влиять на допуск к ЕГЭ и ОГЭ.

В чем тогда смысл?

Оценка поведения выполняет роль «тревожного звоночка». Если поведение школьника официально признается, как «недопустимое», это сигнал для администрации школы о необходимости реагировать: взаимодействовать с родителями, подключать школьного или социального психолога, привлекать (при необходимости) ПДН.

Выставлять оценки за поведение будут по итогам четвертей — за это отвечает классный руководитель, который, в свою очередь, обязан учитывать мнения других педагогов и школьных специалистов.

 
 
Евгений Серкин
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