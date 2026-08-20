Обнинская зоозащитница спасла животных у скандально известного трэш-блогера. Мы много раз рассказывали об Анастасии Рязановой и её работе в Калужской области. Теперь о ней пишут федеральные СМИ.
Девушка и её единомышленники добились, чтобы у Олега Баласяна забрали находившихся у него животных. Зоозащитники обвиняют мужчину в жестоком обращении с питомцами. Чтобы спасти их, волонтёры несколько дней обращались в полицию, прокуратуру и другие инстанции.
Сам он с обвинениями не согласен и намерен добиваться возвращения животных. По версии зоозащитников, мужчина использовал их для съёмок трэш-видео, которые публиковал в закрытом Telegram-канале с платным доступом.