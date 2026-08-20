Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Обнинская зоозащитница спасла животных у скандально известного трэш-блогера

Происшествия  /  16 августа 2026
Жестокое обращение.

Обнинская зоозащитница спасла животных у скандально известного трэш-блогера. Мы много раз рассказывали об Анастасии Рязановой и её работе в Калужской области. Теперь о ней пишут федеральные СМИ.

Девушка и её единомышленники добились, чтобы у Олега Баласяна забрали находившихся у него животных. Зоозащитники обвиняют мужчину в жестоком обращении с питомцами. Чтобы спасти их, волонтёры несколько дней обращались в полицию, прокуратуру и другие инстанции.

Сам он с обвинениями не согласен и намерен добиваться возвращения животных. По версии зоозащитников, мужчина использовал их для съёмок трэш-видео, которые публиковал в закрытом Telegram-канале с платным доступом.

 
 
2115 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Происшествия» и по тэгам #зоозащитники:


20 августа 2026

На 8 лет в колонию отправится житель Обнинска за попытку убить подчиненного [+видео]
Новые подробности. В начале апреля пьяный 37-летний житель Обнинска назначил ему встречу у дома по проспекту...
20 августа 2026

Машина загорелась после удара о дерево: водитель погибла в ДТП на малоярославецкой трассе
Обстоятельства выясняются. Сегодня, 20 августа, днем на 5 км автодороги «Малоярославец –...
19 августа 2026

Калужанин расклеивал интимные фото бывшей
Расставание пережить не смог. Калужанин расклеивал интимные фото бывшей. По версии следствия, после расставания...
19 августа 2026

В Обнинске замечание за избиение собаки обернулось нападением на женщину и ребёнка
Дело передано в суд. Обнинец пойдет под суд за нападение на женщину с ребенком. В апреле пьяный мужчина...
19 августа 2026

Пожар в Обнинске: 25 человек спасены, трагедии удалось избежать [+видео]
Нехорошая квартира. Во вторник, 18 августа, вечером в Обнинске загорелась однокомнатная квартира на первом...
19 августа 2026

В Боровском округе при атаке БПЛА женщина получила осколочное ранение руки
Ей оказывается медпомощь. Сегодня, 19 августа, утром силы ПВО уничтожили 5 БПЛА над территориями Боровского,...

Читать все новости

Главные новости

Благоустройство / 2026-08-20

Жители Обнинска просят новую песочницу
Экология / 2026-08-20

Экоцентр открылся после ремонта  
Общество / 2026-08-20

Обнинск вместе со всей страной отмечает День рождения...
Спорт / 2026-08-20

В Обнинске стартовал этап чемпионата России по пляжному... 

Свежие новости

Транспорт / 2026-08-20

В обнинской SINTEC Group заявили, что дефицита моторных масел не будет 
Люди / 2026-08-20

Я думал, что с годами и благодаря выбранной профессии загрубел 
Образование / 2026-08-20

Распугали будущих медиков «крепостным правом»?
Мероприятия / 2026-08-20

В преддверии Дня Государственного флага РФ в небе над Обнинском гордо реет триколор 
Спорт / 2026-08-20

Обнинские пловцы взяли три медали в Екатеринбурге
ЖКХ / 2026-08-20

В Обнинске УК взялась за ремонт дома только после штрафа в 100 тысяч

Самое оценённое

Общество / 2026-08-04

Человечность на маршруте №11: водитель не бросил женщину в беде
Торговля / 2026-08-04

Опасные для здоровья огурцы в обнинском сетевом магазине
Миграция / 2026-08-04

Еще 56 нелегалов выдворили из Калужской области и России
Дороги / 2026-08-03

Председатель комитета Госдумы потребовал отменить плату за проезд по ремонтируемой... 

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн