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Последние электрички из Москвы в Обнинск выглядят ужасающе

Транспорт  /  16 августа 2026
Людей снова везли как скот.

Последние электрички из Москвы в Обнинск выглядят ужасающе. Коллеги из «Типичного Обнинска» опубликовали очередной пример того, какие составы выпускают на Калужское направление. В окнах и дверях нет стёкол, местами отсутствуют сиденья, сами двери завязаны какими-то верёвками, в вагоне грязь и антисанитария. И в таком виде возят людей.

Пока кто-нибудь на ходу не вывалится из вагона или не окажется за бортом во время очередной разборки, все дружно закрывают глаза. А потом побегут наперегонки возбуждать уголовные дела, искать виновных и рассказывать о тщательном расследовании.

Восемь лет в руководстве «Центральной пригородной пассажирской компании» — а двери в электричках по-прежнему связывают верёвками

Иван Конев находится в руководстве компании с 2018 года: сначала занимал должность исполнительного директора, а 17 июня 2022-го возглавил ЦППК. Тогда Конев пообещал продолжить «масштабные программы по обновлению подвижного состава». Для Калужской области это особенно важно: здесь компания ежегодно перевозит 4,8 млн пассажиров по 26 маршрутам. Больше — только в Москве и Подмосковье.

Но годы идут, а на Калужское направление по-прежнему периодически выпускают электрички без стёкол и сидений, с дверями, завязанными верёвками.

Иван Валерьевич, приезжайте к нам. Только не на служебной машине и не в специально подготовленном составе. Садитесь на обычную электричку, а лучше — на самый последний рейс, и лично оцените результаты своего «проверенного эффективного курса».

 
 
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