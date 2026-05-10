Дело дошло до суда.Калужанин украл туалет, лишился JAC за три миллиона и стал звездой Интернета. 53-летний мужчина вывез с территории для проведения спортивных соревнований в Дзержинском округе уборную кабинку класса «Люкс», принадлежавшую местной администрации. Добыча стоила 16 тысяч рублей, а спер он её на собственном китайском пикапе.Кражу раскрыли, дело дошло до суда. Автомобиль стоимостью свыше трёх миллионов рублей признали орудием преступления. После вступления решения в силу его передадут государству.Кажется, это была самая дорогая поездка в туалет в истории Калужской области, более того, о «подвиге» нашего земляка уже пишут федеральные СМИ.