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Калужанин украл туалет, лишился JAC за три миллиона и стал звездой интернета

Происшествия  /  16 августа 2026
Дело дошло до суда.

Калужанин украл туалет, лишился JAC за три миллиона и стал звездой Интернета. 53-летний мужчина вывез с территории для проведения спортивных соревнований в Дзержинском округе уборную кабинку класса «Люкс», принадлежавшую местной администрации. Добыча стоила 16 тысяч рублей, а спер он её на собственном китайском пикапе.

Кражу раскрыли, дело дошло до суда. Автомобиль стоимостью свыше трёх миллионов рублей признали орудием преступления. После вступления решения в силу его передадут государству.

Кажется, это была самая дорогая поездка в туалет в истории Калужской области, более того, о «подвиге» нашего земляка уже пишут федеральные СМИ.

 
 
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