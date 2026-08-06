Рособрнадзор: не слушайте Фурсенко!

Заявления Андрея Фурсенко, бывшего министра образования (и действующего помощника президента России, на минуточку), о необходимости усложнить ЕГЭ, вызвали нервную реакцию в обществе. Суть предложений в том, чтобы за счет искусственного усложнения экзамена проредить количество стобалльников, а то их стало слишком много. Они, даже сдав три предмета на 100 баллов из трех, перестали попадать в престижные вузы на бюджетные места, потому что там — «бесконкурсники» (целевики, дети силовиков и участников СВО и т. д.) и участники олимпиад.
Родителей, которые усердно поддерживают своих чад в учебе, тратят деньги на репетиторов, занимаются с детьми самостоятельно, это, естественно, напрягло. А в сентябре — выборы в Госдуму, и власти не нужны лишние триггеры. Поэтому Рособрнадзор поспешил выйти с успокаивающим заявлением.
Задачи усложнить ЕГЭ нет. Задания экзамена «определяются федеральным стандартом», и там нет ничего, что выходило бы за рамки школьной программы, а сама суть экзамена не в том, чтобы занизить оценку, повысив требования к знаниям, а в том, что его результаты «должны позволять проводить государственную итоговую аттестацию и показывать уровень подготовки абитуриентов для поступления в вузы». Странно, что бывший министр образования, с чьим именем связывают само появление ЕГЭ, этого не знает.
P.S.
Кстати, по такому поводу вспомнил позорную историю, когда другой пожилой представитель государства — действующий академик РАН Геннадий Онищенко попытался сдать ЕГЭ и, не то, чтобы его провалил, — даже не понял, как именно надо сдавать. А вы говорите: «усложнить».