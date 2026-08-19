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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на девочку в Обнинске

Происшествия  /  18 августа 2026
Происшествие попало на камеру наблюдения.

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на девочку в Обнинске. По предварительным данным, сверстники жестоко избили девочку из-за незначительного повода, а также унизили её честь и достоинство. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. И.о. руководителя калужского Следкома Константин Василевич доложит главе СК о ходе и результатах расследования.

После таких случаев особенно понимаешь, насколько нужны камеры. Не будь этой записи, о случившемся могли вообще не узнать. Я никогда не понимал и не пойму родителей, которые выступают против видеонаблюдения в школах и классах. Если есть запись и архив, любую спорную ситуацию можно разобрать по фактам: как ученик вёл себя на уроке, с одноклассниками и учителями, как действовал педагог. Не слухи, не версии сторон, а конкретная запись.

Камер должно становиться больше. Те, кто совершает подобное, должны знать: их быстро найдут, а наказание будет жёстким и неотвратимым.

 
 
Евгений Серкин
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