Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на девочку в Обнинске. По предварительным данным, сверстники жестоко избили девочку из-за незначительного повода, а также унизили её честь и достоинство. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. И.о. руководителя калужского Следкома Константин Василевич доложит главе СК о ходе и результатах расследования.
После таких случаев особенно понимаешь, насколько нужны камеры. Не будь этой записи, о случившемся могли вообще не узнать. Я никогда не понимал и не пойму родителей, которые выступают против видеонаблюдения в школах и классах. Если есть запись и архив, любую спорную ситуацию можно разобрать по фактам: как ученик вёл себя на уроке, с одноклассниками и учителями, как действовал педагог. Не слухи, не версии сторон, а конкретная запись.
Камер должно становиться больше. Те, кто совершает подобное, должны знать: их быстро найдут, а наказание будет жёстким и неотвратимым.