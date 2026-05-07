Нехорошая квартира.Во вторник, 18 августа, вечером в Обнинске загорелась однокомнатная квартира на первом этаже дома №4 на улице Ляшенко. Экстренные службы прибыли через несколько минут после поступления сообщения. Спасатели оперативно эвакуировали из подъезда 25 человек, включая четырёх детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.Работу пожарных осложняли захламлённость горящей квартиры и отсутствие освещения. Но они справились, не позволив огню распространиться.ES!-канал сообщил подробности происшествия. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем — непотушенный окурок. По словам соседей, в квартире проживает одинокая молодая женщина, которая злоупотребляет алкоголем и страдает психическим расстройством.Оказалось, что эта квартира горит в пятый раз. До этого сосед сверху чуть не задохнулся в дыму, хорошо, соседи разбуди, а тот бы так и не проснулся. В другой раз взорвался газовый баллон, отчего повело стену, выходящую в подъезд. А в этот раз женщина и ребенок надышались дымом. После эвакуации им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.У людей сдают нервы. Они просят социальные службы вмешаться, пока не случилась трагедия.