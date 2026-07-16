15 вакансий на одного безработного в Калужской области! И он сидит дома!

Регистрируемая безработица.Статистика знает все! Ну, когда ее не секретят (как, к примеру, демографию), — понятно. Например, статистика знает, что в Калужской области на одного безработного приходится 15 предложений о работе (вакансий). А вот чего она не знает, так это почему этот самый безработный упорно не может пойти и устроиться на одну из 15 предложенных вакансий?Сразу оговоримся: речь идет о регистрируемой безработице. То есть о ситуации, когда человек, потеряв работу, пришел и встал на учет, чтобы получать пособие. Таких на весь регион у нас 1130 человек (на 1 августа было 1117, но цифра чуть подросла). Это примерно 0,21% от численности трудоспособного населения. Цифра скромная, уровень безработицы — один из самых низких в истории Калужской области. Но, повторюсь, безработицы регистрируемой.Реальная, она же скрытая безработица, безусловно, на несколько порядков выше. Просто люди не трудоустраиваются официально, сидят дома, как домохозяйки и домохозяева, или бесконечно «шабашат».По данным на 1 августа, калужские предприятия и организации подали в Службу занятости около 16,5 тыс. вакансий. Получается как раз по 15 на зарегистрированный нос. И, казалось бы, с таким уровнем запроса, всех безработных должны были стащить за ноги с дивана и утащить к станкам, да прилавкам, но нет.Почему так?Итак, по данным на 1 августа, калужские предприятия и организации подали в Службу занятости около 16,5 тыс. вакансий. А зарегистрировано в центрах занятости по всему региону 1,13 тыс. человек.Спрашивается, почему всех не расхватали? Этот вопрос задал Павлу Коновалову, министру труда и социальной защиты.— Продолжает существовать определенный дисбаланс между спросом и предложением. Так, например, в организации водоснабжения и водоотведения региона требуется более 200 работников, но на учете по безработице состоит только 6 человек, обладающих соответствующими профессиональными навыками. Кроме того, зачастую граждане проживают не в тех муниципальных образованиях области, где расположены организации, разместившие информацию о вакансиях. К примеру, значительное число вакансий от тех же организаций водоснабжения заявлено в Жуковском округе (32 ед.), в Обнинске (22 ед.), в Дзержинском округе (15 ед.), в Боровском округе (12 ед.). При этом в центрах занятости населения этих муниципалитетов ни одного (!) безработного, обладающего такими навыками.Что ж, звучит убедительно!И таким образом жизнь нам подсказывает — нужно менять подход: не ждать, пока вакансии образуются, а вводить качественные и быстрые программы переподготовки кадров, желательно с содержанием соискателя на период прохождения. Но это уже, наверное, тема другого разговора.