Речь про квартиры.За 65 миллионов — в Обнинске, за 42 — в Калуге. Одно из самых доступных предложений, найденных нами в Обнинске, — малогабаритная квартира на улице Мира за 1,95 миллиона рублей. На другом полюсе — двухуровневый пентхаус площадью 210 квадратных метров в ЖК «Солнечная Долина». За него просят 65 миллионов.В Калуге однокомнатную квартиру площадью 31 квадратный метр в Резвани предлагают за 2 миллиона рублей. Самое дорогое из подтверждённых нами актуальных объявлений — четырёхкомнатная квартира площадью 118,3 квадратного метра на улице Циолковского. Цена — 42 миллиона.Получается, Обнинск опережает областной центр не только по средней стоимости квадратного метра. Верхняя ценовая планка у нас тоже заметно выше.

Фото не является ни одной из продаваемых квартир.