Калугин и Перевалов возьмутся за почту в Обнинске

Новость о «непобедимо плохой работе» некоторых отделений «Почты России» в наукограде, а также многочисленные жалобы и обращения граждан, кажется, достигли цели. Проблема, если не начала решаться, то, по крайней мере, сдвинулась с «мертвой точки».
В числе первых отреагировал Уполномоченный по правам человека в Калужской области Олег Калугин, заявивший, что он, в свою очередь, привлек к поиску выхода из ситуации Стефана Перевалова.
Олег КАЛУГИН:
— Для ликвидации проблемы нужны системные решения. Связался напрямую с главой наукограда. И ситуация получила четкий управленческий ответ! Приняли решение посчитать объем возможной финансовой поддержки сотрудников отделений и обсудить это с региональным руководством почты.
К сожалению, без ложки дегтя не обойдемся. Во-первых, пока не совсем понятно, как долго глава и омбудсмен будут считать этот самый объем и сколько времени займут переговоры с руководством почты. Во-вторых, знать сумму — не значит, иметь возможность ее предоставить. У города нет лишних денег: у нас бюджет, если что, дефицитный, минус 287,5 млн. рублей в городской казне. Но главное, как быть в это время пенсионерам?
Основные сложности, напомним, связаны с тем, что отделение «Почты России» по ул. Мигунова практически прекратило выполнять свои обязанности по выдаче и доставке пенсий. Вместо этого оно переадресует граждан в другие филиалы. Меж тем не все из них в силу возраста и малой мобильности могут совершать «дальние забеги».
На текущий момент есть только промежуточное решение: региональное отделение Соцфонда обратилось к жителям Обнинска, оставшимся без выплат из-за неудовлетворительной работы отделений, с просьбой звонить им по телефонам: 8 (4842) 50-71-33 и 8 (4842) 50-71-50. Сотрудники Фонда будут отдельно разбираться с каждой ситуацией и искать индивидуальные (пока) решения.
Ждем, чем закончится работа в паре Олега Калугина и Стефана Перевалова.