На улице Курчатова.В Обнинске подрядчика заставили снять 300 «квадратов» нового асфальта на улице Курчатова. Перед укладкой второго слоя лаборатория проверила образцы уже готового покрытия и обнаружила брак возле светофора на пересечении с улицей Энгельса.Глава Обнинска Стефан Перевалов сообщил, что работы не приняли. Подрядчик полностью снимет дефектный асфальт и уложит его заново за свой счёт.