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В Обнинске подрядчика заставили снять 300 «квадратов» нового асфальта

Дороги  /  24 августа 2026
На улице Курчатова.

В Обнинске подрядчика заставили снять 300 «квадратов» нового асфальта на улице Курчатова. Перед укладкой второго слоя лаборатория проверила образцы уже готового покрытия и обнаружила брак возле светофора на пересечении с улицей Энгельса.

Глава Обнинска Стефан Перевалов сообщил, что работы не приняли. Подрядчик полностью снимет дефектный асфальт и уложит его заново за свой счёт.



 
 
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