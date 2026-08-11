Глава Обнинска Стефан Перевалов сообщил, что работы не приняли. Подрядчик полностью снимет дефектный асфальт и уложит его заново за свой счёт.
В Обнинске подрядчика заставили снять 300 «квадратов» нового асфальта
Дороги / 24 августа 2026
Глава Обнинска Стефан Перевалов сообщил, что работы не приняли. Подрядчик полностью снимет дефектный асфальт и уложит его заново за свой счёт.
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