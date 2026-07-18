В Обнинске гречку всё ещё можно купить за 26 рублей

Мы проверили ценники в магазинах Обнинска:

«Чижик» от 26 до 60 рублей;

«Пятерочка» от 44 до 140 рублей;

«Магнит» от 44 до 149 рублей;

«Лента» от 49 до 130 рублей;

«Дикси» от 49 до 153 рублей;

«Вкусвилл от 89 до 184 рублей.

Кто держит ценовую оборону?Гречка в России подорожала до двухлетнего максимума, но в Обнинске её всё ещё можно купить за 26 рублей. Средняя стоимость крупы в стране достигла 85,6 рубля за килограмм — это максимум с 2024 года. Среди причин — сокращение посевных площадей и засуха в Алтайском крае, основном регионе выращивания гречихи.Цены указаны за упаковки весом преимущественно от 800 до 900 граммов. Даже с учётом этого пачка за 26 рублей обходится примерно в 32,5 рубля за килограмм — значительно дешевле среднего показателя по стране.Ценовую оборону держит магазин «Чижик» на улице Курчатова, 56 в Обнинске. Нет, продавцы не забыли поменять ценник с 2019 года и не ошиблись нулем. Секрет прост: жесткий дискаунтер от X5 Group экономит на всем — выкладка прямо из коробок, никаких лишних украшательств и собственные бренды.