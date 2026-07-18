В Обнинске гречку всё ещё можно купить за 26 рублей

Гречка в России подорожала до двухлетнего максимума, но в Обнинске её всё ещё можно купить за 26 рублей. Средняя стоимость крупы в стране достигла 85,6 рубля за килограмм — это максимум с 2024 года. Среди причин — сокращение посевных площадей и засуха в Алтайском крае, основном регионе выращивания гречихи.
Мы проверили ценники в магазинах Обнинска:
- «Чижик» от 26 до 60 рублей;
- «Пятерочка» от 44 до 140 рублей;
- «Магнит» от 44 до 149 рублей;
- «Лента» от 49 до 130 рублей;
- «Дикси» от 49 до 153 рублей;
- «Вкусвилл от 89 до 184 рублей.
Ценовую оборону держит магазин «Чижик» на улице Курчатова, 56 в Обнинске. Нет, продавцы не забыли поменять ценник с 2019 года и не ошиблись нулем. Секрет прост: жесткий дискаунтер от X5 Group экономит на всем — выкладка прямо из коробок, никаких лишних украшательств и собственные бренды.