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В Обнинске гречку всё ещё можно купить за 26 рублей

Экономика  /  25 августа 2026
Кто держит ценовую оборону?

Гречка в России подорожала до двухлетнего максимума, но в Обнинске её всё ещё можно купить за 26 рублей. Средняя стоимость крупы в стране достигла 85,6 рубля за килограмм — это максимум с 2024 года. Среди причин — сокращение посевных площадей и засуха в Алтайском крае, основном регионе выращивания гречихи.

Мы проверили ценники в магазинах Обнинска: 
  • «Чижик» от 26 до 60 рублей;
  • «Пятерочка» от 44 до 140 рублей;
  • «Магнит» от 44 до 149 рублей;
  • «Лента» от 49 до 130 рублей;
  • «Дикси» от 49 до 153 рублей;
  • «Вкусвилл от 89 до 184 рублей.
Цены указаны за упаковки весом преимущественно от 800 до 900 граммов. Даже с учётом этого пачка за 26 рублей обходится примерно в 32,5 рубля за килограмм — значительно дешевле среднего показателя по стране.

Ценовую оборону держит магазин «Чижик» на улице Курчатова, 56 в Обнинске. Нет, продавцы не забыли поменять ценник с 2019 года и не ошиблись нулем. Секрет прост: жесткий дискаунтер от X5 Group экономит на всем — выкладка прямо из коробок, никаких лишних украшательств и собственные бренды.

 
 
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