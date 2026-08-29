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В Обнинске замученные горожане потребовали прекратить ночные дискотеки под своими окнами

Общество  /  25 августа 2026
Проблемный адрес.

В Обнинске замученные горожане дома на проспекте Маркса, 8 потребовали прекратить ночные дискотеки под своими окнами. Люди много лет страдают от шумных вечеринок, которые каждые выходные устраивает расположенный на первом этаже ресторан.

По словам горожан, регулярные обращения в полицию и городскую администрацию заканчиваются отписками, а шум и вибрация продолжаются до самого утра. В минувшие выходные посетители заведения в половине третьего ночи устроили гремящий салют прямо во дворе. Это просто кощунственно в нынешние времена.

Напомним, что как раз сегодня мэр Стефан Перевалов поручил проверить самые проблемные адреса наукограда.





 
 
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