Проблемный адрес.В Обнинске замученные горожане дома на проспекте Маркса, 8 потребовали прекратить ночные дискотеки под своими окнами. Люди много лет страдают от шумных вечеринок, которые каждые выходные устраивает расположенный на первом этаже ресторан.По словам горожан, регулярные обращения в полицию и городскую администрацию заканчиваются отписками, а шум и вибрация продолжаются до самого утра. В минувшие выходные посетители заведения в половине третьего ночи устроили гремящий салют прямо во дворе. Это просто кощунственно в нынешние времена.Напомним, что как раз сегодня мэр Стефан Перевалов поручил проверить самые проблемные адреса наукограда.