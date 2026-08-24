Что новый учебный год готовит Обнинску?

Новый учебный год не за горами.Российская школа на 2026–2027 в качество новшеств презентовала искусственный интеллект, оценки за поведение и новые правила для начальных классов.Российскую систему образования в новом 2026–2027 учебном году ждет очередная перезагрузка. Изменения коснутся первоклассников, чью нагрузку обещают станет заметно мягче, до старшеклассников, которые начнут изучать передовые технологии. Более того, в ряде регионов, включая Калужскую область, стартуют уникальные эксперименты, возвращающие элементы советской школы.Главные новшества, к которым родителям и ученикам стоит готовиться уже сейчас.Главной концептуальной новинкой года станет запуск всероссийского курса по искусственному интеллекту. Программа стартует со второй четверти во всех школах страны.Вместо абстрактной теории учеников обучат прикладным навыкам: работе с нейросетями, базовому программированию и цифровой гигиене. Минпросвещения рассчитывает, что этот шаг поможет сократить цифровой разрыв между регионами и заложит базу для будущих ИТ-специалистов уже в рамках базовой школы.В начальных классах фокус сместился на психологический комфорт детей и защиту от жесткого выгорания. Нормативы СанПиН и приказы Минпросвещения в этом году суровы как никогда: Первоклассников грозят оставить без домашних заданий: учебный год для них сокращен до 33 недель, введены обязательные дополнительные каникулы в феврале, а домашние задания и оценки полностью запрещены. Любые попытки учителей обойти это правило теперь жестко пресекаются.Запрет на домашнюю работу в выходные: ученикам 1–4 классов официально запрещено задавать уроки на субботу, воскресенье, праздничные дни и каникулы. Выходные должны оставаться временем для семьи и отдыха.Временной лимит: на выполнение всей домашки во 2–3 классах должно уходить не более 1,5 часов в день, в 4 классе — до 2 часов.Правило одной трети: объем работы на дом не может превышать 33% от того, что было сделано на уроке. Изучение новых тем дома — под запретом.Одним из самых обсуждаемых нововведений стал пилотный проект Минпросвещения по возвращению оценок за дисциплину. Калужская область вошла в число регионов, где этот механизм протестируют на практике.Например, в наукограде Обнинске эксперимент затронет сразу три крупных учреждения: школу №4, школу №7 и лицей «Держава». Ученикам 2–8 классов будут выставлять уровни: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое» поведение. Оценивать будут не только тишину на уроках, но и культуру общения, выполнение домашних заданий и общую социальную активность. Чтобы избежать предвзятости, при школах создаются специальные конфликтные комиссии с участием психологов.Еще один важный тренд — вовлечение детей в управление школой. В Калужской области активно разворачивается проект «Школьные инициативы».В Обнинске сразу 15 школ получили из регионального бюджета гранты по 500 000 рублей. Изюминка в том, что подростки сами решали, на что потратить эти деньги. В результате к началу учебного года силами самих ребят в школах открылись новые современные коворкинги, зоны отдыха, обновленные музеи и площадки для дополнительного образования.С одной стороны, школа стремительно цифровизируется и внедряет ИИ. С другой — государство пытается вернуть в классы классическую дисциплину и одновременно защитить младших школьников от чрезмерных нагрузок. Насколько успешными окажутся эксперименты с оценками за поведение и уроками ИИ — покажут ближайшие девять месяцев.