Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Что новый учебный год готовит Обнинску?

Образование  /  26 августа 2026
Новый учебный год не за горами.

Российская школа на 2026–2027 в качество новшеств презентовала искусственный интеллект, оценки за поведение и новые правила для начальных классов.

Российскую систему образования в новом 2026–2027 учебном году ждет очередная перезагрузка. Изменения коснутся первоклассников, чью нагрузку обещают станет заметно мягче, до старшеклассников, которые начнут изучать передовые технологии. Более того, в ряде регионов, включая Калужскую область, стартуют уникальные эксперименты, возвращающие элементы советской школы.

Главные новшества, к которым родителям и ученикам стоит готовиться уже сейчас.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИИ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Главной концептуальной новинкой года станет запуск всероссийского курса по искусственному интеллекту. Программа стартует со второй четверти во всех школах страны.

Вместо абстрактной теории учеников обучат прикладным навыкам: работе с нейросетями, базовому программированию и цифровой гигиене. Минпросвещения рассчитывает, что этот шаг поможет сократить цифровой разрыв между регионами и заложит базу для будущих ИТ-специалистов уже в рамках базовой школы.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В начальных классах фокус сместился на психологический комфорт детей и защиту от жесткого выгорания. Нормативы СанПиН и приказы Минпросвещения в этом году суровы как никогда: Первоклассников грозят оставить без домашних заданий: учебный год для них сокращен до 33 недель, введены обязательные дополнительные каникулы в феврале, а домашние задания и оценки полностью запрещены. Любые попытки учителей обойти это правило теперь жестко пресекаются.

Запрет на домашнюю работу в выходные: ученикам 1–4 классов официально запрещено задавать уроки на субботу, воскресенье, праздничные дни и каникулы. Выходные должны оставаться временем для семьи и отдыха.

Временной лимит: на выполнение всей домашки во 2–3 классах должно уходить не более 1,5 часов в день, в 4 классе — до 2 часов.

Правило одной трети: объем работы на дом не может превышать 33% от того, что было сделано на уроке. Изучение новых тем дома — под запретом.

ЭКСПЕРИМЕНТ ГОДА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ОЦЕНОК ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Одним из самых обсуждаемых нововведений стал пилотный проект Минпросвещения по возвращению оценок за дисциплину. Калужская область вошла в число регионов, где этот механизм протестируют на практике.

Например, в наукограде Обнинске эксперимент затронет сразу три крупных учреждения: школу №4, школу №7 и лицей «Держава». Ученикам 2–8 классов будут выставлять уровни: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое» поведение. Оценивать будут не только тишину на уроках, но и культуру общения, выполнение домашних заданий и общую социальную активность. Чтобы избежать предвзятости, при школах создаются специальные конфликтные комиссии с участием психологов.

«ШКОЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»: УЧЕНИКИ САМИ РАСПРЕДЕЛЯЮТ БЮДЖЕТ

Еще один важный тренд — вовлечение детей в управление школой. В Калужской области активно разворачивается проект «Школьные инициативы».

В Обнинске сразу 15 школ получили из регионального бюджета гранты по 500 000 рублей. Изюминка в том, что подростки сами решали, на что потратить эти деньги. В результате к началу учебного года силами самих ребят в школах открылись новые современные коворкинги, зоны отдыха, обновленные музеи и площадки для дополнительного образования.

С одной стороны, школа стремительно цифровизируется и внедряет ИИ. С другой — государство пытается вернуть в классы классическую дисциплину и одновременно защитить младших школьников от чрезмерных нагрузок. Насколько успешными окажутся эксперименты с оценками за поведение и уроками ИИ — покажут ближайшие девять месяцев.
 
 
938 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Образование»:


24 августа 2026

Как Всероссийская олимпиада школьников открывает двери в ведущие ВУЗы страны
Лето заканчивается, и обнинские школьники готовятся к новым штурмам учебного Олимпа. Как оказалось, высоких...
14 августа 2026

Старичок-добрячок! Экс-министр образования Андрей Фурсенко всех "удивил"
Как же хорошо, что Фурсенко — БЫВШИЙ министр образования! Искренне надеемся, что его влияние на ведомство...
5 августа 2026

В Обнинске ждут новых учителей
Учителя в наукограде по-прежнему требуются. По информации вице-мэра по вопросам образования города Татьяны...
5 августа 2026

Татьяна Волнистова заверила, что в десятый класс берут всех желающих
Журналисты нашего портала попросили вице-мэра по вопросам образования Обнинска Татьяну Волнистову прокомментировать...
4 августа 2026

В Обнинске начинается приёмка школ
Стартует она 6 августа. И первой в списке значится седьмая школа.
В этом году во всех учреждениях...
4 августа 2026

Абсолютного победителя в треке «Создавай будущее» отправили в Арктику
Пока Европа в целом и Обнинск в частности изнемогают от жары, ученик калужской школы №25 Антон КУЗНЕЦОВ...

Читать все новости

Главные новости

Строительство / 2026-08-26

На стадионе нового бегового центра в Обнинске уже уложили... 
Образование / 2026-08-26

SINTEC Group познакомила школьников с инженерными...
Общество / 2026-08-26

Умные камеры в Обнинске на 13 процентов повысили раскрываемость...
Образование / 2026-08-26

Обнинские школы топ-10 Калужской области по версии...

Свежие новости

Общество / 2026-08-26

«Мастерская Новых Медиа» отмечает первый юбилей 
Погода / 2026-08-26

Синоптики рассказали, какой будет осень в Калужской области
Общество / 2026-08-26

Массовое появление байкеров на проспекте Ленина
Торговля / 2026-08-26

В Обнинске пресекли незаконную торговлю овощами
ЖКХ / 2026-08-25

Жителей Обнинска избавляют от насекомых и грызунов
Транспорт / 2026-08-25

В Обнинске фуры заняли автобусную разворотную площадку

Самое оценённое

Торговля / 2026-08-04

Опасные для здоровья огурцы в обнинском сетевом магазине
Общество / 2026-08-04

Человечность на маршруте №11: водитель не бросил женщину в беде
Миграция / 2026-08-04

Еще 56 нелегалов выдворили из Калужской области и России
Дороги / 2026-08-03

Председатель комитета Госдумы потребовал отменить плату за проезд по ремонтируемой... 

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн