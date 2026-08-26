Тревожных больше, чем спокойных: ФОМ замерил настроения россиян

Слухи о мобилизации и пожары.Картина, мягко говоря, не самая спокойная. По итогам опроса 14–16 августа 42% россиян считают, что среди их родных, друзей и коллег всё относительно спокойно. 51% видят вокруг себя тревогу.А ведь весной всё выглядело иначе. В марте примерно половина опрошенных говорила, что в их окружении всё спокойно. С конца апреля ситуация изменилась — тревожных стало больше.Отчего так в России тревоги шумят… Последние замеры ФОМ не то чтобы вызывают вопросы. Как так? С чего бы это? Причины как раз есть — и они у всех перед глазами. Сам ФОМ о причинах не спрашивал. Но общий фон понятен: горящие склады Wildberries, очереди за бензином, слухи об осенней мобилизации сразу после выборов. А уже после последнего опроса к этому добавились атаки и пожары на логистических центрах Ozon.Слухи о мобилизации официально опровергали не раз. Дмитрий Медведев назвал их «лживой провокацией», Василий Небензя заявил, что массовая мобилизация не планируется, Дмитрий Песков назвал подобные сообщения «информационными утками». Только вот одними заявлениями людей не успокоишь. Слишком много вокруг других поводов для тревоги.