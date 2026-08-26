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В калужском Минобре объяснили, как школы принимают учеников в 10-й класс

Образование  /  26 августа 2026
Отчисляют после 9 класса?

В калужском минобре объяснили, как школы принимают учеников в 10-й класс. Во-первых, исключение из списков учащихся после 9-го класса юридически является формальностью. После сдачи экзаменов школьник получает аттестат об основном общем образовании. Чтобы продолжить учебу, родителям нужно лишь написать заявление в ту же школу.

Во-вторых, решение Верховного суда касается конкретного случая в Свердловской области. Там подросток не прошел отбор в профильный класс, и руководство отказало ему в зачислении. Суд признал такой отказ незаконным.

В-третьих, в региональном министерстве заверили, что в Калужской области подобных проблем нет. Директора ориентируются на желание самих подростков и принимают в 10-й класс всех, кто намерен учиться дальше.

Напомним про решение Верховного суда. Он установил, что успешное окончание 9-го класса не может быть поводом для выдворения ученика из школы, а отбор в профильные классы не должен лишать детей их конституционного права на продолжение учебы.

На заседании присутствовали представители Калужской области, в том числе председатель Родительского движения Галина Семилетова. Она и ее соратники считают решение ВС РФ своей победой.

 
 
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