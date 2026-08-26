Отчисляют после 9 класса?В калужском минобре объяснили, как школы принимают учеников в 10-й класс. Во-первых, исключение из списков учащихся после 9-го класса юридически является формальностью. После сдачи экзаменов школьник получает аттестат об основном общем образовании. Чтобы продолжить учебу, родителям нужно лишь написать заявление в ту же школу.Во-вторых, решение Верховного суда касается конкретного случая в Свердловской области. Там подросток не прошел отбор в профильный класс, и руководство отказало ему в зачислении. Суд признал такой отказ незаконным.В-третьих, в региональном министерстве заверили, что в Калужской области подобных проблем нет. Директора ориентируются на желание самих подростков и принимают в 10-й класс всех, кто намерен учиться дальше.Напомним про решение Верховного суда. Он установил, что успешное окончание 9-го класса не может быть поводом для выдворения ученика из школы, а отбор в профильные классы не должен лишать детей их конституционного права на продолжение учебы.На заседании присутствовали представители Калужской области, в том числе председатель Родительского движения Галина Семилетова. Она и ее соратники считают решение ВС РФ своей победой.