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Уличный бизнес на черепахах в Обнинске — это законно?

Животные  /  27 августа 2026
Проспект Мира в Обнинске, продавцы помидоров и зелени мирно сидят на цементных импровизированных прилавках между магазинами «МАГ» и «Товары для мужчин» и внезапно между ними обнаруживаем крошечный аквариум, в котором копошатся десятки крошечных черепашек.

Проходящей мимо маме с ребенком не повезло – сын заметил тортилл и потребовал взять парочку страдалиц домой. Мама в ужасе, а продавец на голубом глозу уверяет: «Они карликовые, едят раз в неделю, живут в стакане!»

Осторожно! Перед вами — классический уличный бизнес, замешанный на обмане, нарушении законов и тотальном незнании биологии.

3 МИФА ОТ ПРОДАВЦОВ ЧЕРЕПАХ

Уличные торговцы рептилиями — известные сказочники. Давайте разберем их мифы:

Миф 1: «Они карликовые». – Не факт. Продавцы обычно торгуют новорожденными красноухими черепахами. Через пару лет эта кроха превратится в суповую тарелку (до 30 см!) с мощными когтями и характером сурового хищника.

Миф 2: «Им хватит пластиковой миски». — Этой крохе для комфорта нужен личный пентхаус — аквариум на 100–150 литров, мощный фильтр (ведь они знатно мусорят), водонагреватель и две специальные лампы (для тепла и ультрафиолета). Без УФ-лампы черепаха просто не сможет усваивать кальций, ее панцирь станет мягким, как пластилин, и животное погибнет.

Миф 3: «Они гипоаллергенные и безопасные». Если вам плевать на проблемы черепахи, помните, что водоплавающие черепахи — известные разносчики сальмонеллеза. Малыш подержал питомца, облизал пальцы — и привет, инфекционное отделение.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

Если вам кажется, что это просто милая торговля, то у кодексов РФ на этот счет другое мнение. Уличные продавцы обычно нарушают сразу пачку законов: Где документы? По закону «О ветеринарии» у каждого животного на продажу должны быть справки и паспорта.

Где касса и разрешение? Торговать животными на тротуаре, газоне или автобусной остановке строго запрещено. Это несанкционированная торговля (привет штрафам от администрации Обнинска).

А как же гуманность? Десятки рептилий, набитые битком в грязную воду без обогрева и солнца — это жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Большинство из них уже простужены и обречены.

5 ПЛОХИХ УРОКОВ

Покупая маленькую черепашку с рук у случайного уличного торговца, мама, сама того не желая, преподает ребенку несколько вредных психологических и поведенческих уроков. Даже если покупка совершается из лучших побуждений («порадовать малыша» или «спасти животное»), ребенок считывает совершенно определенные сигналы о том, как устроен мир.

Вот чему на самом деле учит такая покупка:

1. Живое существо — это дешевая сиюминутная игрушка. Покупка животного на улице между делом, наряду с сахарной ватой иличупа-чуасом, принижает ценность жизни. Ребенок привыкает к мысли: чтобы обзавестись питомцем, не нужно готовиться, читать книги, обустраивать дом и копить деньги. Живое существо превращается в спонтанный сувенир. В Сеуле так дарят раскрашенных маленьких перепелок. Они живут от силы 2 дня.

2. Поощрение жестокости ради собственной жалости. Если мама покупает черепаху «чтобы спасти её из этого ужасного грязного контейнера», ребенок видит плохую логику: «Если кому-то плохо, нужно заплатить мучителю». Это урок ложной благотворительности, которая на самом деле спонсирует жестокий бизнес.

3. Законы и правила можно нарушать

Мама покупает товар у человека, который явно нарушает закон (торгует в неположенном месте, без чеков, без ветеринарных справок). Для ребенка это сигнал: правила, санитарные нормы и законы государства не важны, если очень хочется, то можно.

4. Доверчивость вместо критического мышления

Когда мама верит уличной торговке, утверждающей, что черепаха «карликовая и будет жить в банке», она учит ребенка слепо верить рекламе и словам незнакомцев. Вместо того чтобы проверить информацию в интернете и включить критическое мышление, ребенку демонстрируют модель поведения жертвы мошенников.

5. Безответственность. Когда через пару недель черепашка начнет заболевать, а уход за ней окажется сложным и дорогим, наступит разочарование. Часто таких животных просто тихо «выпускают в ближайший пруд» (где они обречены на смерть) или отдают знакомым. Урок: если живая игрушка надоела или сломалась — от нее можно легко избавиться без угрызений совести.

ДОБРО ИЛИ СПОНСИРОВАНИЕ БРАКОНЬЕРОВ?

Помните, покупка «из жалости» — это часто не добро, а спонсирование браконьеров. Выкупите одну — завтра торговец привезет еще двадцать. что же делать, если видите незаконный табор с рептилиями? Можно набрать 102 или 112.

Наряд полиции должен объяснить продавцу правила торговли. Но что будет в реальности – неизвестно, поскольку с несанкционированной торговлей в Обнинске борются с помощью административной комиссии, а она собирается нечасто и по первому звонку спасать черепах не приедет. А если и приедет, что она будет делать с этими черепахами? Даже если составят протокол и оштрафуют, что сделает продавец с крошками? Выльет в канализацию?

Остается одно: призывать к совести продавцов и неразумных покупателей. Давайте оставим дикую природу в покое. Черепаха — прекрасный питомец, но покупать ее нужно осознанно, в специализированном магазине, подготовив для нее правильный и уютный дом!

 
 
Рената Белич
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