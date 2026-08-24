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Калужский министр Аникеев поддержал запрет на смартфоны на школьных уроках

Образование  /  28 августа 2026
Помочь детям сосредоточиться на учебе.

Министр науки и образования Калужской области Александр Аникеев поддержал запрет на смартфоны на школьных уроках. Напомним, что такая норма теперь зафиксирована на уровне приказа Минпросвещения России. По мнению главы калужского образования, постоянное отвлечение учеников на гаджеты во время уроков стало серьезной проблемой, которая не просто мешает педагогам, но и тормозит сам образовательный процесс.

Аникеев подчеркнул, что жесткого табу на присутствие устройств в школе нет. Ученики могут свободно связываться с близкими на переменах или в случае экстренных ситуаций. Главная цель ограничения — помочь детям сосредоточиться на учебе.

 
 
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